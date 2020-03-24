Yalova'da tıra çarpan otomobil sürücüsü öldü - Son Dakika
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Yalova'da tıra çarpan otomobil sürücüsü öldü

7 saat önce

Yalova'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yalova'da tıra çarpan otomobil sürücüsü öldü, System.String[]

Yalova'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yalova- İzmit kara yolu Kaytazdere Beldesi mevkisinde, Kocaeli istikametinde seyreden Taner Yılmaz (34) idaresindeki 77 AAC 097 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Mustafa Karakaya yönetimindeki 59 AB 648 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza sonrası araçta sıkışan otomobil sürücüsü Yılmaz, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

112 Acil Servis ekipleri, Yılmaz'ın öldüğünü belirledi.

Yalova, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:14 Kaynak: AA

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