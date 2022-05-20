Yalova'da yaşamları tehlikeye giren 325 su kaplumbağası gölete taşındı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'da yaşamları tehlikeye giren 325 su kaplumbağası gölete taşındı

20.05.2022 14:20

Yalova'da yaşamları tehlikeye giren 325 su kaplumbağası gölete taşındı Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde dere yatağının yönünün değiştirilmesi nedeniyle yaşamları tehlikeye giren su kaplumbağaları, 3 gün süren çalışmalar neticesinde Armutlu Göleti'ne taşındı.

Yalova'da yaşamları tehlikeye giren 325 su kaplumbağası gölete taşındı

YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde dere yatağının yönünün değiştirilmesi nedeniyle yaşamları tehlikeye giren su kaplumbağaları, 3 gün süren çalışmalar neticesinde Armutlu Göleti'ne taşındı.

Koru beldesinde 2017 yılında meydana gelen sel sonrasında ıslah çalışmalarına başlanan Değirmendere'de suyun Marmara Denizi'ne kavuştuğu alanda yön değişikliği yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki su kaplumbağalarının yaşanan durumdan etkilenmemesi için harekete geçti. Yüzlerce kaplumbağanın yaşam alanına su akışının kesilmesi nedeniyle ekipler, yeni bir yer belirlemek için çalışma gerçekleştirdi. İncelemeler sonucu Armutlu ilçesinde bulunan bir gölet hayvanların yeni yaşam alanı olarak belirlendi. Tespitin ardından yaklaşık 10 kişilik ekip eski dere yatağındaki kaplumbağaları 3 günlük bir çalışmayla topladı. Ekipler topladıkları 325 kaplumbağayı yeni yaşam alanlarına nakletti.

"Hayvanların yok olması engellenmiş oldu"

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Yalova İl Şube Müdürü Nevzat Alğan, "Doğadaki yaşam alanlarının korunması, kontrol altında tutulması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için bir takım çalışmalar yapmaktayız. Bu yaptığımız çalışmalardan birisi de Koru beldesindeki dere yatağında çalışma nedeniyle burada yaşayan hayvanların başka bir yere nakli söz konusuydu. Bunun için arkadaşlarımızla Yalova'da bütün alanları inceleyerek Armutlu ilçesindeki bir sahayı tespit ettik. Onların yaşam alanlarına da uygundur. 325 kaplumbağanın alana naklini gerçekleştirdik. Böylece bu hayvanların yok olması engellenmiş oldu. İleriki zamanlarda da izlemelerimiz devam edecek. Bu çalışmalarla doğanın sürdürebilirliğinin sağlanması gerçekleşmiş olacaktır" dedi.

Yalova'da yaşamları tehlikeye giren 325 su kaplumbağası gölete taşındı
Yalova'da yaşamları tehlikeye giren 325 su kaplumbağası gölete taşındı
Yalova'da yaşamları tehlikeye giren 325 su kaplumbağası gölete taşındı
Yalova'da yaşamları tehlikeye giren 325 su kaplumbağası gölete taşındı

YORUMLAR
500
Yalova'da kablo ve odun hırsızlığı zanlısına tutuklama Yalova'da kablo ve odun hırsızlığı zanlısına tutuklama Hırsızlık mallarını uyuşturucu ile takas eden zehir taciri tutuklandı Hırsızlık mallarını uyuşturucu ile takas eden zehir taciri tutuklandı
Kaynak: İHA

Çınarcık, Armutlu, Yalova, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da yaşamları tehlikeye giren 325 su kaplumbağası gölete taşındı - Son Dakika


Son Dakika
19:53 Atilla Taş, tepki toplayan "Karadenizlilerden bıktık" sözlerine açıklık getirip özür diledi
19:51 Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez'den övgü dolu Atatürk sözleri: Son 4 yıldır Atatürk'ün yolundan gidiyoruz
19:50 Hakaret davasında yeni gelişme! Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
19:48 Rekor üstüne rekor kırıyoruz! Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda dünya şampiyonu oldu
19:27 Tüm Türkiye'yi duygulandıran anlar! Buse Naz Çakıroğlu ringin ortasında hüngür hüngür ağladı
19:13 Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, linç yeme sebebini anlattı: Bir ayakkabıya 50 bin lira vermedim
19:03 Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleştirilen X-Ray cihazı ortalığı birbirine kattı! Özel güvenlik görevlileri öğrencilere şiddet uyguladı
19:00 Türk kadın boksörler tarih yazıyor! Milli boksör Hatice Akbaş, dünya şampiyonu oldu
18:28 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya şampiyonu oldu
18:16 Almanya'da yeğenine oyuncak silah hediye eden Türk vatandaşı, polis şiddeti kurbanı oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 20:26:06. #1.11#
SON DAKİKA: Yalova'da yaşamları tehlikeye giren 325 su kaplumbağası gölete taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement