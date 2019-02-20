Yalova'da Yoğun Sis Deniz Ulaşımını Durdurdu
51 dakika önce
Yalova'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Yalova'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle İDO'nun İstanbul-Yalova arasında yapılan deniz otobüsü ve feribot seferleri de durdu. Sefer iptali haberini alan yolcular İstanbul'a karayolu ile gitti.
Sis, kentte yaşamı olumsuz etkilerken, sürücüler düşen görüş mesafesi nedeniyle zor anlar yaşadı. İDO, bu sabahtan itibaren kenti etkisi altına alan sis nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Yalova-Pendik, Yalova-Yenikapı ve Eskihisar-Topçular seferlerinin karşılıklı olarak sis nedeniyle yapılamadığı bildirildi. Öte yandan sis, kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar da bu anı ölümsüzleştirerek fotoğraf çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:03 Kaynak: DHA
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