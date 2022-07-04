Bölgeye gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü dalgıçları, Turhan'ın dalış yaptığı bölgede yaptıkları aramada herhangi bir bulguya rastlamadı.

Balık tutmak için daldı bir daha haber alınamadı

Kaynak: AA

Marmara Denizi, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yalova'da zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişi aranıyor - Son Dakika

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