YALOVA'DAKİ TERMAL OTELLERDE SÖMESTR İÇİN YÜZDE 75 REZERVASYON ORANINA ULAŞILDI - Son Dakika

SAĞLIK turizminin önemli merkezlerinden Yalova'da, sömestr öncesi kaplıca otellerindeki rezervasyon oranı, yüzde 75 oldu. Sömestr tatiline kadar doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

Türkiye'nin en önemli sağlık turizmi merkezlerinden olan, Yalova'nın Termal ilçesindeki otellerde, sömestr için rezervasyon kabulü sürüyor. Hafta sonu başlayacak olan sömestr öncesi otellerdeki rezervasyon oranı, yüzde 75'e ulaştı. Sömestrde yüzde 100 doluluk olması beklenen oteller hazırlıklarını tamamladı.

Sağlık Bakanlığına ait Yalova Termal Kaplıca İşletmeleri İşletme Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, Yalova'nın tercih edilen bir yer olduğunu belirterek, tesiste şu anda yüzde 75 doluluk oranını yakaladıklarını söyledi. Gürbüzoğlu, '3 bin 600 hektar alanın içine kurulan Termal işletmesi ile İstanbul, İzmit ve Bursa'nın merkezindeyiz. O yüzden hem günübirlik tatilcilerimizi ağırlıyoruz, hem de konaklamalı misafirlerimiz daha çok burayı tercih ediyorlar. Sömestr tatili için de hazırlıklarımızı yaptık. Şu anda yüzde 75 doluluk oranımız var. Ama rezervasyon almaya devam ediyoruz' dedi.

Tesiste pandemi kurallarına dikkat edildiğine de dikkat çeken Gürbüzoğlu, şunları kaydetti: 'Misafirlerimiz burayı güvenli turizm sertifikasına sahip olduğu için tercih ediyor. Maske, mesafe, hijyen kurallarını uyguluyoruz. Tüm personelimiz ile birlikte aşılarımız tam. Gelen misafirlerimizden de HES kodunu alarak, sorguluyoruz. Günübirlik misafirlerimiz dahil, HES kodu olmadan tesise kabul etmiyoruz. Burada sömestr tatilinde çocuklar açık alanda, bol oksijenli ortamda rahat nefes alabilecekler. Havuz ve hamamlarımızdan yaralanabilecekler.?