Yalova Son

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1 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 245Toplam Seçmen : 82.964Açılan Sandık : 170Açılan Sandık Oranı : % 69,39Kullanılan Oy : 43.946Geçerli Oy : 42.789Katılım Oranı : % 76,22PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİYUSUF ZİYA ÖZTABAK% 46,9320.080CHPVEFA SALMAN% 45,7219.562DPRIDVAN ACAR% 4,241.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|245
|Toplam Seçmen
| :
|82.964
|Açılan Sandık
| :
|170
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 69,39
|Kullanılan Oy
| :
|43.946
|Geçerli Oy
| :
|42.789
|Katılım Oranı
| :
|% 76,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YUSUF ZİYA ÖZTABAK
|% 46,93
|20.080
|CHP
|VEFA SALMAN
|% 45,72
|19.562
|DP
|RIDVAN ACAR
|% 4,24
|1.813
|DİĞER
|% 1,53
|655
|HDP
|YÜKSEL AKIN
|% 0,71
|305
|SAADET PARTİSİ
|RESUL GENÇ
|% 0,67
|287
|DSP
|İBRAHİM HALİL YUMUŞAK
|% 0,1
|42
|VATAN PARTİSİ
|FATMA JÜLİDE KESKİN
|% 0,05
|21
|TKP
|HÜLYA YILDIZ
|% 0,03
|13
|BTP
|RAHMİ BALTACI
|% 0,03
|11
* Partilerin Türkiye
genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ALTINOVA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 84,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|METİN ORAL
|% 53,05
|2.175
|CHP
|YASEMİN FAZLACA
|% 41,15
|1.687
|MHP
|EYÜP ATA
|% 4,83
|198
|DİĞER
|% 0,44
|18
|İYİ PARTİ
|BOLER ARSLAN
|% 0,37
|15
|SAADET PARTİSİ
|MUSTAFA AYDIN
|% 0,17
|7
ARMUTLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 88,24
|Katılım Oranı
| :
|% 86,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA TOKAT
|% 37,88
|1.481
|AK PARTİ
|MEHMET BİRKAN
|% 35,81
|1.400
|İYİ PARTİ
|ARİF ÜRGÜP
|% 11,48
|449
|CHP
|ALİ ÇETİNKAYA
|% 10,77
|421
|DİĞER
|% 2,58
|101
|SAADET PARTİSİ
|OSMAN YILMAZ
|% 1,41
|55
|BTP
|ABDULKADİR DURAK
|% 0,08
|3
ÇINARCIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 58,97
|Katılım Oranı
| :
|% 77,5
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NUMAN SOYER
|% 50,47
|2.895
|CHP
|AVNİ KURT
|% 47,96
|2.751
|MHP
|HARUN YORULMAZ
|% 0,87
|50
|DİĞER
|% 0,4
|23
|SAADET PARTİSİ
|YAŞAR BAŞKAN
|% 0,16
|9
|VATAN PARTİSİ
|AYŞEGÜL AYDIN
|% 0,14
|8
ÇİFTLİKKÖY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 75,76
|Katılım Oranı
| :
|% 77,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ MURAT SİLPAGAR
|% 43,72
|5.696
|CHP
|NEDİM GÜLER
|% 31,27
|4.074
|İYİ PARTİ
|METİN DAĞ
|% 22,09
|2.878
|MHP
|İSA YILMAZ
|% 2,11
|275
|SAADET PARTİSİ
|İBRAHİM HABERAL
|% 0,37
|48
|DİĞER
|% 0,33
|43
|VATAN PARTİSİ
|HAKKI YILDIRIM
|% 0,06
|8
|BTP
|ERDAL AKYÜZ
|% 0,05
|7
TERMAL
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 11,11
|Katılım Oranı
| :
|% 92,9
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|İBRAHİM TANER
|% 47,91
|149
|AK PARTİ
|HÜSEYİN SİNAN ACAR
|% 46,62
|145
|DİĞER
|% 2,89
|9
|CHP
|SELCUK CAN USLU
|% 1,29
|4
|MHP
|BURAK SEVENGİL
|% 1,29
|4
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:35 Kaynak: AA
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