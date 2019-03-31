Son Dakika Haberleri: Yalova Son

Yalova Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 245Toplam Seçmen : 82.964Açılan Sandık : 170Açılan Sandık Oranı : % 69,39Kullanılan Oy : 43.946Geçerli Oy : 42.789Katılım Oranı : % 76,22PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİYUSUF ZİYA ÖZTABAK% 46,9320.080CHPVEFA SALMAN% 45,7219.562DPRIDVAN ACAR% 4,241.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 245
Toplam Seçmen : 82.964
Açılan Sandık : 170
Açılan Sandık Oranı : % 69,39
Kullanılan Oy : 43.946
Geçerli Oy : 42.789
Katılım Oranı : % 76,22


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYUSUF ZİYA ÖZTABAK% 46,9320.080
CHPVEFA SALMAN% 45,7219.562
DPRIDVAN ACAR% 4,241.813
DİĞER% 1,53655
HDPYÜKSEL AKIN% 0,71305
SAADET PARTİSİRESUL GENÇ% 0,67287
DSPİBRAHİM HALİL YUMUŞAK% 0,142
VATAN PARTİSİFATMA JÜLİDE KESKİN% 0,0521
TKPHÜLYA YILDIZ% 0,0313
BTPRAHMİ BALTACI% 0,0311
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ALTINOVA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,92


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMETİN ORAL% 53,052.175
CHPYASEMİN FAZLACA% 41,151.687
MHPEYÜP ATA% 4,83198
DİĞER% 0,4418
İYİ PARTİBOLER ARSLAN% 0,3715
SAADET PARTİSİMUSTAFA AYDIN% 0,177
ARMUTLU

Açılan Sandık Oranı : % 88,24
Katılım Oranı : % 86,87


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA TOKAT% 37,881.481
AK PARTİMEHMET BİRKAN% 35,811.400
İYİ PARTİARİF ÜRGÜP% 11,48449
CHPALİ ÇETİNKAYA% 10,77421
DİĞER% 2,58101
SAADET PARTİSİOSMAN YILMAZ% 1,4155
BTPABDULKADİR DURAK% 0,083
ÇINARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 58,97
Katılım Oranı : % 77,5


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNUMAN SOYER% 50,472.895
CHPAVNİ KURT% 47,962.751
MHPHARUN YORULMAZ% 0,8750
DİĞER% 0,423
SAADET PARTİSİYAŞAR BAŞKAN% 0,169
VATAN PARTİSİAYŞEGÜL AYDIN% 0,148
ÇİFTLİKKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 75,76
Katılım Oranı : % 77,54


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ MURAT SİLPAGAR% 43,725.696
CHPNEDİM GÜLER% 31,274.074
İYİ PARTİMETİN DAĞ% 22,092.878
MHPİSA YILMAZ% 2,11275
SAADET PARTİSİİBRAHİM HABERAL% 0,3748
DİĞER% 0,3343
VATAN PARTİSİHAKKI YILDIRIM% 0,068
BTPERDAL AKYÜZ% 0,057
TERMAL

Açılan Sandık Oranı : % 11,11
Katılım Oranı : % 92,9


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİİBRAHİM TANER% 47,91149
AK PARTİHÜSEYİN SİNAN ACAR% 46,62145
DİĞER% 2,899
CHPSELCUK CAN USLU% 1,294
MHPBURAK SEVENGİL% 1,294

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:35 Kaynak: AA

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