Yalvaç'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

20.01.2026 10:54
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde hafif ticari araç şarampole inip bahçe evine çarparak durdu. 1 yaralı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, şarampole girdikten sonra bahçe evinin kapısına çarparak durdu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yalvaç ilçesi Senirkent yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. yönetimindeki 32 ADT 163 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun sağındaki şarampole girdi, ardından tek katlı bir bahçe evinin demir sürgülü kapısına çarparak bahçeden içeri daldı. Kazada sürücü yaralandı, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı S.Y., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada araçta ve bahçe evinin demir sürgülü kapısı ile tel çitlerde hasar oluştu. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

