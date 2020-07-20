Yamaç paraşütüyle Denizli'den Eskişehir'e "rekor" uçuş - Son Dakika

Yamaç paraşütüyle Denizli'den Eskişehir'e "rekor" uçuş

Milli paraşütçü Dora Göksal, Denizli'nin Çameli ilçesindeki Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti'nden havalanıp 9 saat 4 dakikalık uçuşla Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine inerek, Türkiye açık mesafe rekorunu kırdı.

Milli paraşütçü Dora Göksal, Denizli'nin Çameli ilçesindeki Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti'nden havalanıp 9 saat 4 dakikalık uçuşla Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine inerek, Türkiye açık mesafe rekorunu kırdı.

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Çameli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti'nde dün bir araya gelen 30 sporcu, uzun mesafe denemesi için havalandı.

Milli sporculardan Dora Göksal, gerçekleştirdiği 9 saat 4 dakikalık uçuşla Eskişehir Sivrihisar'a inerek yeni Türkiye açık mesafe rekorunun sahibi oldu.

Bu alandaki eski Türkiye rekoru, 2014'te Kahramanmaraş'tan Mardin'e paraşütle 343 kilometre uçan Hakan Akçalar'a aitti.

Milli sporcu Göksal, doğrusal 346,1 kilometre, genelde 356,4 kilometre uçarak Avrupa'da en uzun uçuş gerçekleştiren yamaç paraşütü sporcularından biri oldu.

Açıklamada, " Brezilya'nın ardından dünyada uçulan en uzun mesafe rekoruna sahip olan Çameli, bu başarı ile yamaç paraşütü sporları için en iyi uçuş alanı olduğunu ispat etti. Tüm sporcularımızı kutlar, Dora Göksal'ı tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Dora Göksal, 3 Temmuz'da havalandığı Çameli'de 198,65 kilometre ile Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) Üçgeni Türkiye rekorunu da kırmıştı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar İlker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak yamaç paraşütünü önemsediklerini, sporculara ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını belirtti.

Sporcuların rekor denemesi ile ilgili güzel gelişmelerin yaşandığını anlatan İlker, "Uçuşlar GPS'le kaydediliyor. Bu uçuş kayıtlarının federasyona ulaştırılmasıyla tescil işlemleri yapılıyor. Bunları ayrıca FAI'ye gönderiyoruz. Dünya genelindeki sonuçlar, kategorilerinde değerlendirilerek sporcuların rekor uçuşları tescilleniyor. Yamaç paraşütünde başlanan yere dönme şeklindeki üçgen rekorunu kıran Dora Göksel, bu kez açık mesafe uçuşu rekor denemesinde büyük başarı elde etti. Sporcumuzu kutluyoruz. Uçuş kaydının ulaşmasıyla rekor tescillenecek." diye konuştu.

Eskişehir, Denizli, Türkiye, Çameli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:27 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yamaç paraşütüyle Denizli'den Eskişehir'e 'rekor' uçuş - Son Dakika Spor
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