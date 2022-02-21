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Yamaha'dan yeni nesil supersport: R7 - Son Dakika

Yamaha'dan yeni nesil supersport: R7

21.02.2022 17:44
Yamaha'dan yeni nesil supersport: R7

Yamaha, yeni nesil supersport modeli R7’nin detaylarını paylaştı.

Yamaha, yeni nesil supersport modeli R7'nin detaylarını paylaştı.

R1M, R1 ve Dünya Supersport Şampiyonasını kazanan R6 Race; amiral gemiler olarak kategorinin lideri olmaya devam ederken özellikle R7, erişilebilir bir fiyata heyecan verici bir performans ile saf Supersport tasarımı isteyen sürücüler için ortaya çıktı.

A&S debriyajlı canlı 689 cc CP2 motor, pistte ve yolda heyecan verici sürüş deneyimi için yüksek torklu hızlanma sağlıyor. Son derece dar ve aerodinamik gövde, güçlü bir orta LED farın bulunduğu agresif bir çift gözlü ön tasarıma sahip. Keskin arka kuyruk ve derin tasarımlı depo, saf R serisi genleriyle şekillendirildi.

Yamaha'dan yeni nesil supersport: R7

R7, daha sorunsuz vites geçişi sağlayan ve ani frenleme sırasında motorun aşırı devrini ve arka tekerleğin temasının kesilmesini önleyerek, virajlara yaklaşırken daha öngörülebilir ve kontrol edilebilir bir yol tutuşu sağlayan Destekli ve Kaydırmalı (A&S) debriyaja sahip ilk CP2 motorlu Yamaha motosikleti. R7'nin yüksek teknik özellikli frenleri ve süspansiyonu, viraj alma ve frenlemede optimum kontrol sağlıyor. R7'nin tasarımı R-Serisi modellerinin en küçüğü ve ergonomik selesi ve gidon pozisyonu ile sportif sürüş esnasında en yüksek düzeyde aerodinamik verimlilik sağlıyor.

Yüksek torklu 689 cc CP2 motor, gazı açtığınız anda kuvvetli ve kontrol edilebilir bir güç sağlıyor.

R7; upside down ön amortisörler, yüksek teknik özellikli frenler ve radyal bağlantılı ön kaliperlerle donatılmış çevik yol tutuş özellikli şasiye sahip. R7, çevik kullanımı ve hassas süspansiyon hareketiyle kolay manevra yapabilen hafif döküm jantlara sahip. Viraj alırken, hızlanırken ve fren yaparken dengeli ve güvenli bir yol tutuşu sağlayan geniş 120/70ZR17 ön lastik ve 190/55ZR17 arka lastik yüksek düzeyde çekiş gücü sağlıyor.

Yamaha'dan yeni nesil supersport: R7

R genleriyle şekillenen hafif tam karenaj…

Alüminyum alt panellerin bulunduğu hafif tam krenaj, saf R serisi genleriyle şekillendirildi. M şeklindeki hava kanalı ve güçlü orta LED far ile agresif bir çift gözlü ön yüze sahip. Yeni tasarlanan bağlantılı tip arka süspansiyon sisteminde, R7'nin sportif karakterine uyacak şekilde tasarlanmış sönümleme özellikleri ve yay hızı ile donatılmış ayarlanabilir amortisör bulunuyor.

Yamaha'dan yeni nesil supersport: R7

Sportif sürüş pozisyonu…

R7'nin klipsli gidonları, arka set ayaklıkları ve tek kişilik sele tasarımı sportif bir sürüş pozisyonu sağlıyor. Derin depo kapağı tasarımları, sürtünmeyi azaltmak için motosiklete daha yakın durmayı sağlıyor ve frenleme ile viraj alma sırasında ekstra destek ve kavrama sunuyor.

Yamaha'dan yeni nesil supersport: R7

Yamaha'dan yeni nesil supersport: R7

Yamaha'dan yeni nesil supersport: R7

Yamaha'dan yeni nesil supersport: R7

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Yamaha'dan yeni nesil supersport: R7 Yamaha'dan yeni nesil supersport: R7

Supersport, Yamaha, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Yamaha'dan yeni nesil supersport: R7 - Son Dakika


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