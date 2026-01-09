Yamanashi'da Orman Yangını: 150 Kişiye Tahliye Uyarısı - Son Dakika
Yamanashi'da Orman Yangını: 150 Kişiye Tahliye Uyarısı

09.01.2026 14:22
Tokyo yakınlarındaki Uenohara'da çıkan orman yangını nedeniyle 150 kişiye tahliye uyarısı yapıldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun batısındaki Yamanashi eyaletine bağlı Uenohara kentindeki bir bölgede çıkan orman yangını nedeniyle yaklaşık 150 kişiye tahliye uyarısı yapıldı.

Kyodo'nun haberine göre, Uenohara kentindeki Ogi Dağı civarında yerel saatle 10.45 civarında orman yangını çıktı.

Yangının çıktığı bölgede yaşayan yaklaşık 150 kişiye evlerini terk etmeleri uyarısı yapılırken, herhangi bir can kaybı, yaralanma veya mal hasarı bildirilmedi.

Yamanashi yönetimi, yangınla mücadele için Öz Savunma Kuvvetleri personelinin görevlendirilmesini talep etti.

Gece saatleri olması dolayısıyla yangın söndürme çalışmaları kısa süreliğine askıya alındı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Orman Yangını, Acil Durum, Güvenlik, Güncel, Tokyo, Çevre, Son Dakika

