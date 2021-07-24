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Yanan araçta hayatını kaybeden küçük Cesur son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Yanan araçta hayatını kaybeden küçük Cesur son yolculuğuna uğurlandı

24.07.2021 15:12

Yanan araçta hayatını kaybeden küçük Cesur son yolculuğuna uğurlandı İzmir'in Narlıdere ilçesinde seyir halindeki kamyonetin alev alması sonucu meydana gelen acı olayda hayatını kaybeden 6 yaşındaki Cesur Tayar, son yolculuğuna uğurlandı.

Yanan araçta hayatını kaybeden küçük Cesur son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR - İzmir'in Narlıdere ilçesinde seyir halindeki kamyonetin alev alması sonucu meydana gelen acı olayda hayatını kaybeden 6 yaşındaki Cesur Tayar, son yolculuğuna uğurlandı. Minik Cesur'un gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanırken, aile sinir krizi geçirdi.

Olay 22 temmuz akşamı saat 21.30 sıralarında İzmir Çeşme Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Çeşme yönünden Narlıdere yönüne giden 35 BCN 68 plakalı kamyonetin kasasında yangın çıktı. Sürücü yangını fark edince kamyoneti yol kenarına çekti. Kamyonetin kasasındaki branda nedeniyle alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında kamyonetin kasasında bulunduğu öğrenilen 6 yaşındaki Cesur Tayar hayatını kaybederken, Cesur'un ablası Cennet Tayar ile kuzenleri Ceylan Gümüşsoy ve Emir Gümüşsoy yaralandı. Yaralı 3 çocuktan Emir Gümüşsoy, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi; Cennet Tayar ve Ceylan Gümüşsoy ise İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Emir Gümüşsoy yapılan müdahalenin ardından taburcu edilirken, vücudunda yanıklar bulunan Ceylan Gümüşsoy ile Cennet Tayar'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

Cesur Tayar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından alınırken, cenaze Örnekköy Mahallesi'nde bulunan Hülya Karaer Camii'ne getirildi. Küçük Cesur'un cenaze törenine cezaevinden cenaze için özel izin verilen babası Kamber Tayar, annesi Ceylan Tayar, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Ayakta durmakta zorluk çeken aile, cenaze töreninde sinir krizi geçirdi. Cesur Tayar'ın cenazesi burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Örnekköy Mezarlığı'na götürüldü.

Günübirlik tatil için Çeşme'ye gitmişler

Öte yandan olay günü meydana gelen araç yangınında yaşamını yitiren Cesur Tayar ve ailesinin günübirlik tatil için gittikleri Çeşme'den döndükleri öğrenildi. Kamyoneti ölen Cesur Tayar'ın dayısı Günay Gümüşsoy'un kullandığı, araçtakilerin Çeşme'deki günübirlik tatilinden ardından Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'ndeki evlerine dönmek için yola çıktıkları belirtildi. Kamyonette Gümüşsoy kardeşlerin babaları Cengiz Gümüşsoy ile yaşamını yitiren küçük Cesur'un annesi Ceylan Tayar'ın da bulunduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için başlatılan çalışma sürüyor.

Yanan araçta hayatını kaybeden küçük Cesur son yolculuğuna uğurlandı
Yanan araçta hayatını kaybeden küçük Cesur son yolculuğuna uğurlandı
Yanan araçta hayatını kaybeden küçük Cesur son yolculuğuna uğurlandı
Yanan araçta hayatını kaybeden küçük Cesur son yolculuğuna uğurlandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Narlıdere, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yanan araçta hayatını kaybeden küçük Cesur son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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