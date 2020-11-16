Yanan Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi - Son Dakika

Geçtiğimiz gün çatısında yangın çıkan Vaniköy Camii alevlere teslim olmuştu. Çok sayıda itfaiye ekibinin uzun uğraşlar sonrası söndürdüğü cami kullanılmaz hale geldi. Caminin son durumu havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde caminin bir tek minaresinin ayakta kaldığı görüldü. - İSTANBUL

Putin'den Karabağ Anlaşması'nı okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım