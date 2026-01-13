Yandex Maps'ten Yeni Metro Vagonu Özelliği

Yandex Maps, Ankara ve İzmir'deki metro aktarma merkezlerinde yolcuların kolay yön bulabilmesi için "metro vagonu öneri" özelliğini kullanıma sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uygulamaya eklenen özellikle kullanıcılar, varış istasyonlarında en uygun çıkışı sağlayacak ya da hatlar arasında en kolay aktarmayı sunacak metro vagonunu önceden görebiliyor.

İstanbul'da devreye alınmasının ardından Ankara ve İzmir'i de kapsayacak şekilde genişletilen özellik, çok sayıda geçiş noktasının bulunduğu aktarma merkezlerinde yolcuların yürüme mesafesini azaltmayı ve yolculuk süresini optimize etmeyi amaçlıyor.

Ankara'da üç metro hattını birbirine bağlayan Kızılay istasyonu ile İzmir'de şehir merkezine farklı çıkışlar sunan Çankaya istasyonu, özelliğin aktif kullanıldığı noktalar arasında yer alıyor.

Uygulama, aktarmalı rotalarda yalnızca istasyondan hızlı çıkış için değil, hatlar arasında az yürüyüş gerektiren geçişler için de uygun vagonu öneriyor. Bu sayede, özellikle yoğun saatlerde yolcuların zaman kazanması hedefleniyor.

Özellik, sık kullanılan güzergahlar için kişiselleştirilmiş öneriler de sunuyor. Kullanıcılar, şehir merkezinden havalimanına yapılan yolculuklarda verimli ulaşımı sağlayacak metro vagonu hakkında bilgiye ulaşabiliyor.

Ankara, İzmir ve İstanbul'daki istasyonları kapsayan özellik, Android ve iOS işletim sistemli cihazlardaki uygulamanın güncel sürümünde kullanılabiliyor.