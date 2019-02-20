Son Dakika Haberleri: Yangın Bir Evi Kullanılmaz Hale Getirdi

Yangın Bir Evi Kullanılmaz Hale Getirdi

50 dakika önce

Manisa'nın Selendi ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın Bir Evi Kullanılmaz Hale Getirdi, System.String[]
Manisa'nın Selendi ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Karabeyler Mahallesinde Nazmi Gürbüz'a ait ahşap evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ahşap evin bacasının temizlendiği sırada bacada biriken sönmemiş kurum parçaları odaya döküldü. Odadaki eşyaların tutuşması sonrası yangın büyüdü. Haber verilmesi sonrası olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evin ahşap olması nedeniyle yangın evin üst katını kısa sürede tamamen kullanılamaz hale getirdi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:04 Kaynak: İHA

Nazmi Gürbüz, Selendi, Manisa, 3. Sayfa
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