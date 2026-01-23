Yangın Faciası: 72 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

KÜTAHYA'nın Gediz İlçesinde evinde çıkan yangında dumandan etkilenen Hamide Çelen (72), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yangın, dün saat 21.30 sıralarında Gökler beldesi Kuzey Mahallesi'nde Hamide Çelen'in yalnız yaşadığı evde çıktı. Çelen'e ait tek katlı evden alevlerin yükseldiğini gören komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği çalışmada Çelen, alevlerin arasından baygın halde çıkarıldı. Çelen, ambulans ile Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yangın ise ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Dumandan zehirlenen Çelen, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Çelen'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Jandarmanın, soruşturma başlattı.