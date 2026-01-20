Yangın Faciası Raporu TBMM'ye Sunuldu - Son Dakika
Politika

Yangın Faciası Raporu TBMM'ye Sunuldu

20.01.2026 19:32
Kartalkaya'daki otel yangınını araştıran komisyon raporu TBMM Başkanı'na teslim edildi.

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu.

Kurtulmuş, TBMM Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve beraberindeki komisyon üyesi milletvekillerini kabul etti.

Kabulde, Komisyon Başkanı Altınok, hazırladıkları raporu Kurtulmuş'a sundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, milletin büyük acılar yaşadığı bu elim hadisede hiçbir unsurun karanlıkta kalmaması için titizlikle yürütülen düzenli ve kapsamlı çalışmalar dolayısıyla komisyon üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA


