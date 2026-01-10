Yangın Güvenliği İçin Yeni Yönetmelik - Son Dakika
Yangın Güvenliği İçin Yeni Yönetmelik

10.01.2026 01:53
Yönetmelik değişikliği ile itfaiye raporu ibraz etmeyen iş yerleri, 31 Mayıs 2026'da kapatılacak.

(ANKARA) – İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yangın güvenliğine ilişkin eksikliklerini gidermeyen ve itfaiye raporu ibraz edemeyen iş yerlerinin, 31 Mayıs 2026 itibarıyla iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile mevcut yönetmeliğe geçici 9. madde eklendi.

Geçici maddeye göre, yönetmelik kapsamında itfaiye raporu alınması gereken ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabi iş yerlerinde, yangın güvenliğine ilişkin eksikliklerin giderilmesi amacıyla denetim yapılacak.

Bu kapsamda, yapı ve malzeme teminine ilişkin imalat ve tadilatların tamamlanması ve itfaiye raporunun alınması için 31 Mayıs 2026 tarihine kadar süre tanınacak.

31 Mayıs 2026 itibarıyla itfaiye raporu ibraz etmeyen iş yerlerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek ve söz konusu iş yerleri kapatılacak.

Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girerken hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

