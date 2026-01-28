Yangın Mağdurlarına Destek Ziyareti

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, Cumhuriyet Mahallesi'nde evi yanan kişiye ziyarette bulundu.

Etili, yangında evin zarar gördüğünü, eşyaların kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Mağduriyet yaşanmaması için destek olunacağını anlatan Etili, "Geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Soğuk kış günlerinde bu kişinin daha çok mağdur olmaması için yardımda bulunacağız." dedi.