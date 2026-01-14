Yangın Merdiveni Yönetmeliğinde Değişiklik - Son Dakika
Yangın Merdiveni Yönetmeliğinde Değişiklik

14.01.2026 18:24
Yeni yönetmelik, müstakil yapılarda yangın merdiveni inşasını kolaylaştıracak standartlar getiriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan yönetmelik değişikliğiyle, mevzuat ve teknik sebeplerle yangın merdiveni bulunmayan mevcut müstakil yapılarda yangın merdiveni yapımını kolaylaştırmak için yeni standartlar belirlendi.

"Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan yönetmelik değişikliğine ilişkin yapılan açıklamaya göre, yangın mevzuatındaki değişikliklere bağlı olarak getirilen yeni zorunluluklar, yapıdaki yüksekliğin artması ya da yapının kullanım amacının değişmesi durumunda vatandaşların yangın merdivenini hangi usul ve esaslara bağlı olarak yapabileceği detaylı olarak düzenlendi.

Bu kapsamda, yangın merdiveni yapılması zorunlu hale gelen mevcut müstakil yapılarda, can ve mal güvenliğini teminen, yan ve arka bahçe mesafeleri içinde parsel sınırına en az 1,50 metre mesafe bırakılmak kaydıyla yangın merdiveni inşa edilebilecek. Ön bahçede ise komşu parsel sınırına en az 3 metre mesafe bırakılmak kaydıyla yangın merdiveni yapılabilecek.

Bu yangın merdivenleri "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik"teki tüm teknik koşullar sağlanarak inşa edilebilecek.

Müstakil konutlarda rüzgarlık ve otopark sundurmasına standart

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde bağımsız bölümlü müstakil konut ile yapılarda rüzgarlık ve garaj örtüsü yapımına ilişkin de yeni düzenlemeler yapıldı.

Hem villa tipi sitelerde hem de parselde yer alan müstakil konutlarda kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesini amaçlayan düzenlemelerle, komşular arasında tartışmaya neden olan rüzgarlık ve otopark yapımı konusu çözüme kavuşturuldu, bu eklentilerin nasıl yapılabileceğine yönelik standartlar, usul ve esaslar belirlendi.

Bu kapsamda, site içindeki bağımsız konutlarda rüzgarlık ve otopark örtüsü yapımı için önce Kat Malikleri Kurulu'ndan izin alınacak.

Her iki eklenti de görsel ve yapısal olarak bütünlük arz etmesi, fen ve sanat kurallarına uygun olması, taşıyıcı sisteme zarar verilmemesi, yangın önlemleri alınması, parsel sınırlarının hiçbir şekilde ihlal edilmemesi kaydıyla belirlenen usul ve esaslara göre inşa edilebilecek.

Otopark sundurmasının en az iki yanı açık olacak

Otopark örtüsü ise en az iki yanı açık olacak şekilde, iç yüksekliği 3 metreyi aşmamak koşuluyla yapılabilecek. Böylelikle yangına dayanıklı malzemeden olacak şekilde takılıp sökülür nitelikte basit garaj örtüsü şeklinde tasarlanmış olacak ve yapı girişlerine konumlandırılacak.

Kapı girişlerindeki rüzgarlık yangına dayanıklı malzemeden yapılacak

Yönetmelik değişikliğiyle keyfi uygulamalar ve kaçak yapılaşmayı önlemek için kapı girişlerindeki dış mekana yapılan rüzgarlık hollerine de yeni standartlar getirildi.

Bu rüzgarlıklar, bina giriş kapısı önünde alanı 7 metrekareyi ve iç yüksekliği 3 metreyi aşmamak, yangına dayanıklı malzeme ve takılıp sökülür nitelikte tasarlanmış olma koşuluyla yapılabilecek.

Bu kapsamda kalitesiz ve kontrolsüz imalatların önüne geçilmesi hedefleniyor. Hem sitelerdeki bağımsız yapılarda hem de müstakil yapılarda yapılan bu eklentiler ilgili idarelerin (belediyeler ve valilikler) denetimine tabi olacak.

Deprem sismik izolatör katının zemin yüksekliği artırıldı

Yönetmelik değişikliği kapsamında, yapıların zemin katında bulunan deprem yalıtım katının yüksekliğiyle ilgili de düzenlemeye gidildi.

Yeni yapılacak binalarda deprem yalıtım katmanının (sismik izolatör) taşınması, yerleştirilmesi bakımın yapılması için kat yüksekliği 1,40 metreden 2,40 metreye yükseltildi. Bu kapsamda izolatörün bulunduğu kata insan yüksekliğinden fazla bir alanın sağlanması hedeflendi.

Otopark Yönetmeliği kapsamında zorunlu otopark yapılması gereken yapılarda bu alanların aynı zamanda otopark alanı olarak kullanılabilmesine de imkan tanındı. Böylelikle yapıda atıl alanın otopark olarak da kullanılması sağlandı.

Sanayi siteleri için asma kat düzenlemesi

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde sanayi sitelerinden gelen talepler doğrultusunda yeni bir düzenleme de yapıldı.

Yönetmelikteki "asma kat yapılacaksa en az yapının 3'te biri kadarını kapsamalı" koşulu kaldırıldı. Böylelikle sanayi sitelerinde kullanılmayan, işlevsiz alanların oluşmasının önüne geçilmesi ve yapı maliyetlerinden tasarruf edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

