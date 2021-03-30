Yangına mahsur kalan kedi, yanmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika

Yangına mahsur kalan kedi, yanmaktan son anda kurtarıldı

30.03.2021 10:59

Yangına mahsur kalan kedi, yanmaktan son anda kurtarıldıAdana'da iki kattı metruk binada çıkan yangında mahsur kalan sokak kedisi, itfaiye erlerinin uğraşları sonucu kurtarıldı.

Yangına mahsur kalan kedi, yanmaktan son anda kurtarıldı

Adana'da iki kattı metruk binada çıkan yangında mahsur kalan sokak kedisi, itfaiye erlerinin uğraşları sonucu kurtarıldı.

Yangın, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki iki katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kimsenin bulunmadığı binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın yerine sevk edilen itfaiye erleri, alevlerin yan binaya sıçramaması için zamanla yarıştı. İki arazöz ve bir tankerle yangına müdahale edildiği sırada binanın çatısında bir kedinin bulunduğu gören vatandaşlar, durumu alevlere tazyikli su sıkan itfaiye erlerine bildirdi. Metruk binadaki yangına dışarıdan müdahale eden itfaiye erleri, yan binanın en üst katına çıkarak kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Özel yakalama tasması ile ulaşılan kedi, korkuyla çırpınmaya başlayınca tasmadan kurtulup, aşağı düştü. Yara almayan kedi, sokakta hızla koşarak gözden kayboldu.

Diğer binalara sıçramadan söndürülen yangın, metruk binayı küle çevirdi. İtfaiye erleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Polis, yangınla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Yangına mahsur kalan kedi, yanmaktan son anda kurtarıldı
Yangına mahsur kalan kedi, yanmaktan son anda kurtarıldı
Yangına mahsur kalan kedi, yanmaktan son anda kurtarıldı
Yangına mahsur kalan kedi, yanmaktan son anda kurtarıldı

İtfaiye, Yangın, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yangına mahsur kalan kedi, yanmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika


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