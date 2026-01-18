Yangında Hayatını Kaybeden Aile Anısına Sergi

Bolu'da, Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Yasemen Boncuk ve Erhan Tüzgiray ile çocukları Defne ve Demir anısına başkentte "Defne" temalı takı sergisi düzenlendi.

Atılım Üniversitesi İncek Kampüsü'nde düzenlenen sergide, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de geçen yıl 21 Ocak'ta çıkan yangında yaşamını yitiren Tüzgiray ailesi anısına, Erhan Tüzgiray'ın ablası Ebru Tüzgiray tarafından tasarlanan kolye, küpe ve yüzük gibi takılar sergilendi.

Tüzgiray ailesine ait fotoğraf ve videoların yer aldığı slayt gösterisinin izlenmesinin ardından sergi gezildi.

Geliri sokak hayvanları için kullanılacak sergide, Tüzgiray ailesinin yakınları ve arkadaşları da yer aldı.

Aile yakınları sergi alanındaki anı defterine, "Mekanınız cennet olsun.", "İyi ki sizleri tanıdık.", "Nur içinde yatın." ifadelerini not düştü.