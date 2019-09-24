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Yangında her şeyini kaybetti

31 dakika önce

Kütahya'nın Şaphane ilçesi Üçbaş köyünde çıkan yangında 2 katlı bina kül oldu.

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Kütahya'nın Şaphane ilçesi Üçbaş köyünde çıkan yangında 2 katlı bina kül oldu.


Edinilen bilgiye göre, Mustafa Koçak'a (60) ait 2 katlı evde elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangın sonrası ev ve içindeki eşyalar küle döndü. Yangında bir anda alevler evin tüm odalarını sardı. Evde yalnız yaşayan ve dumanı fark eden Mustafa Koçak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Şaphane Belediyesi itfaiye ekipleri ve köylüler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, küle dönen evde bütün eşyaların yandığı ve büyük hasar oluştuğu bildirildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Mustafa Koçak, Şaphane, Kütahya, Üçbaş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:19 Kaynak: İHA
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