YANGINDA MAHSUR KALAN 3 BEBEK VE 20 KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI - Son Dakika

YANGINDA MAHSUR KALAN 3 BEBEK VE 20 KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHAKadıköy'de çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı.

YANGINDA MAHSUR KALAN 3 BEBEK VE 20 KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI, System.String[]

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Kadıköy'de çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Binanın iç kısmında bulunan eşyaların alev alması sonucu binanın içerisi dumanla doldu. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 3 bebek ve binada yaşayan yaklaşık 20 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangını ardından çok sayıda vatandaş çatı katlarına çıktı.

Yangın saat 00.45 sıralarında, Dumlupınar Mahallesi Özel Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İddiaya göre iç kısımda bulunan eşyaların alev alması sonucunda binayı duman sardı. Bina sakinleri merdiven boşluğunun dumanla dolmasından dolayı dışarı çıkamadı.  3 BEBEK VE VATANDAŞLAR İTFAİYE TARAFINDAN TAHLİYE EDİLDİYangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangının ardından binada bulunanların tahliye çalışmaları başladı. Binanın 3. katında bulunan 3 bebek ve ailesi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. İtfaiyenin merdiven aracında bulunan sepette bulunan itfaiye eri, binanın 3. katında bulunan 3 bebeği sepete aldı. 2 çocuk itfaiye erinin bacağından tutarken, bir bebek ise itfaiye erinin kucağında aşağı indirildi.  DUMANDAN ETKİLENEN BİNA SAKİNLERİ ÇATILARA ÇIKTIYoğun duman nedeniyle merdivenlerden inemeyen bina sakinlerinin yan binaların çatılarına çıktığı görüldü. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri çatı katlarında mahsur kalan vatandaşları da merdiven aracıyla tahliye etti.  YANGINDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul, İtfaiye, Yangın, Kamera, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 02:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YANGINDA MAHSUR KALAN 3 BEBEK VE 20 KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

19'u futbolcu 41 kişinin korona olduğu Flamengo, hükmen yenilgiden son anda kurtuldu İlham Aliyev, BM Genel Sekreteri ile görüştü: Ermenistan işgal altındaki topraklarımızdan çekilirse gerginlik çözülür Ünlü oyuncu Kristin Cavallari, üstsüz pozunu paylaştı Genç kadın, "Seni boşayacağım başkasıyla olacağım" deyince kocası tarafından bıçaklandı Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü belirlendi Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, "Utanmıyor musun" diyerek şüpheliye tokat attı
Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
23:56
Otomobil hırsızlığı girişimi dayakla bitti! O anlar kameralara anbean yansıdı Otomobil hırsızlığı girişimi dayakla bitti! O anlar kameralara anbean yansıdı         
22:33
Ormanlık alanda yanmış cansız bedeni bulunan CHP'li eski başkan cinayete kurban gitmiş Ormanlık alanda yanmış cansız bedeni bulunan CHP'li eski başkan cinayete kurban gitmiş         
22:20
Çin'de dağ sıçanı yiyen kadında 'bubonik veba' tespit edildi, 17 bölge risk altında Çin'de dağ sıçanı yiyen kadında 'bubonik veba' tespit edildi, 17 bölge risk altında         
22:11
Ermenistan, ağır kayıplar sonrası tehdide başladı: Türkiye F-16'ları kullanırsa İskender füzelerini devreye sokarız Ermenistan, ağır kayıplar sonrası tehdide başladı: Türkiye F-16'ları kullanırsa İskender füzelerini devreye sokarız         
20:28
Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı         
19:49
Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok         
19:03
Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti         
16:58
Mert Çetin, Verona'da gösterdiği performansla İtalya'da gündem oldu Mert Çetin, Verona'da gösterdiği performansla İtalya'da gündem oldu         
15:27
Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun         
15:01
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
ABD'den korkutan aşı açıklaması: Bir doz aşı için 250 bin köpekbalığı katlediliyor ABD'den korkutan aşı açıklaması: Bir doz aşı için 250 bin köpekbalığı katlediliyor         
12:14
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 03:08:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: YANGINDA MAHSUR KALAN 3 BEBEK VE 20 KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei