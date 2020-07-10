Yanık Ülke'nin çöpleri toplandı - Son Dakika

Yanık Ülke'nin çöpleri toplandı

Yanık Ülke'nin çöpleri toplandı Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı'nda çevre temizliği Çevreciler, Jeosit alanındaki çöpleri topladı UNESCO'nun Global Jeopark Ağı'na dahil edilen ve Türkiye'nin ve Türk Cumhuriyetlerinin ilk ve tek jeoparkı olan Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı'nda sivil...

Yanık Ülke'nin çöpleri toplandı

Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi

Kula- Salihli Volkanik Jeoparkı'nda çevre temizliği

Çevreciler, Jeosit alanındaki çöpleri topladı

MANİSA - UNESCO'nun Global Jeopark Ağı'na dahil edilen ve Türkiye'nin ve Türk Cumhuriyetlerinin ilk ve tek jeoparkı olan Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı'nda sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile çöp toplandı. 4 saatlik çalışmada 100 poşet çöp toplandı.

Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı içerisinde bulunan Adala Hermos Kanyonu içerisinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile çöp toplandı. Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu pet şişe, içecek atıkları başta olmak üzere diğer atıklardan yaklaşık 100 poşet çöp toplandı.

"Adala diğer adıyla Hermos Kanyonu, Kaplan Volkanı'nın lavlarından oluşan Anadolu'nun en genç kayaçlarının yer aldığı ve bir tarafından en yaşlı kaya kütlelerinden birinin yer aldığı orijinal ilginç bir bölge" diyen Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, "İçinde bulunduğumuz bölge Salihli ve Kula bölgesi tarihi, turistik ve doğal güzellikleriyle turistik anlamda çok önemli bir bölge. Bunun yanında volkanik araziler bazalt sütunları yer almakta. Türkiye'nin ve Türk Cumhuriyetlerinin ilk ve tek jeopark alanı Kula Salihli jepoarkı UNESCO Global Jeopark Ağı'na girmiş bir bölge. Bugüne kadar çok keşfedilmemiş bundan sonra keşfedilmeyi bekleyen bir bölgedeyiz. Bu anlamda tarihi turistik yerlerimizin temizliği de önemli. Kurumların, belediyelerin, yerel yönetimlerin bu alanları temizlemesi önemli. Bizler elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz. Ama sivil inisiyatifin sivil toplum kuruluşlarının vatandaşların sorumluluk anlamında buraları temiz tutmaları temizlemeleri çok daha önemli. Bugün böyle güzel bir olay için burada bulunuyoruz. Salihlimizden ve Kulamızdan değişik gruplarımızdan, yürüyüş gruplarımızdan arkadaşlarımız burada temizlik için bulunuyorlar."

"Çevremize, doğamıza sahip çıkmaz için buradayız"

Çevre temizliği etkinliğine katılan Sardes Doğa Sporları Dağcılık Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Şentürk, "Çevremizi, doğamızı, havamızı, suyumuzu korumak ve sahip çıkmak için buradayız. Çünkü biz bu doğada bu dağlarda bu patikalarda yürüyoruz. Pazar günleri biraz nefes almak için bu bölgelere geliyoruz. Ama gördüğümüz manzara bizi gerçekten üzüyor. Sadece şu 100 metre içerisinde bile çok sayıda atıkla karşılaştık. Bunun dışında daha ulaşamadığımız yerlerde de çöpler var. Bu çöplerin doğada çözülmesi kaybolması uzun yıllar alıyor. Doğaya zarar veriyor. Yangına neden oluyor. Bazı hayvanların ölmesine bile neden oluyor. Herkes kendi temizliğinden sorumlu olduğu sürece sanırım doğamız daha da güzelleşecek. Yani şu şelalenin akışı, olağan üstü güzellik hepimizin arayıp ta bulamadığı yerler. Bir çok insan bu ve bunun gibi yerlere hasret." dedi.

Jeopark Turizm Sorumlusu Ali Karataş ise "Bu etkinliği yapmamızın amacı çevre bilincini oluşturmak. Burada bir çok sivil toplum kuruluşunun katılımı temizlik yaptık. Biliyoruz ki bu çevre temizliği ve bilinci bir saatte iki saatte olacak bir iş değil. Halkımızın bu konuda bilinçlenmesi lazım. Jeoparkımızı ve genel olarak çevremizi temiz tutmalıyız. Sabah 9 gibi başladığımız etkinliğimizde yaklaşık 100 torba kadar çöp topladık." dedi.

Etkinliğe Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu, Metin Durmaz, Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik, Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Rasim Paşa, Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yetkilileri katıldı.

Türkiye, Salihli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yanık Ülke'nin çöpleri toplandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:42 Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 23:20 ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:39 Fenerbahçeli Vedat Muric'e İtalyan devi Roma Talip oldu 22:33 Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 22:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 21:20 Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak 21:16 Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı 20:31 Aylar sonra gelen hamle! DSÖ, koronanın kaynağını araştırmak üzere Çin'e uzman ekip gönderdi 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:44 TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi 19:39 Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
23:42
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
23:20
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Fenerbahçeli Vedat Muric'e İtalyan devi Roma Talip oldu
22:39
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
22:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
21:20
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 00:08:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yanık Ülke'nin çöpleri toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]