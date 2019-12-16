Yanlışlıkla vurduğu kadından özür dileyen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yanlışlıkla vurduğu kadından özür dileyen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Yanlışlıkla vurduğu kadından özür dileyen şüpheli tutuklandı

6 saat önce

KÜTAHYA'da borç verdiği 15 bin lirayı tahsil etmek için buluştuğu H.D.'ye tüfekle ateş ederken, tesadüfen yoldan geçen Melek B.'yi yaralayan ve "Abla kusura bakma seni yanlışlıkla vurdum" diyen şüpheli Kadir Tepeçay (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yanlışlıkla vurduğu kadından özür dileyen şüpheli tutuklandı, System.String[]

KÜTAHYA'da borç verdiği 15 bin lirayı tahsil etmek için buluştuğu H.D.'ye tüfekle ateş ederken, tesadüfen yoldan geçen Melek B.'yi yaralayan ve "Abla kusura bakma seni yanlışlıkla vurdum" diyen şüpheli Kadir Tepeçay (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya'da inşaat işçisi olan Kadir Tepeçay, yeğeni M.A.Y.'nin cezaevinden arkadaşı olan H.D.'ye bir süre önce 15 bin lira borç verdi. Aradan geçen zamanda parasını alamayan Kadir Tepeçay ve yeğeni M.A.Y., Ziraat Mahallesi Ray Sokak'ta H.D. ile buluşmak için anlaştı. Şüpheli Tepeçay buluşma sırasında yanında getirdiği av tüfeği ile koşarak H.D.'ye doğru ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalardan biri tesadüfen olay yerinden geçen Melek B.'ye isabet etti. Melek B. yere yığılırken, Kadir Tepeçay ise "Abla kusura bakma yanlışla seni vurdum" diyerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Melek B.'yi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Melek B., tedavisinin ardından taburcu edildi.

TUTUKLANDI

Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine teslim olan şüpheli Kadir Tepeçay, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde,H.D.'ye verdiği 15 bin lirayı geri alamadığını anlatan Tepeçay, "O gün buluşmak için gittik beni görünce kaçmaya başladı. Ben de arabadaki ruhsatsız tüfek ile peşinden koşarak iki el ateş ettim. Tüfekten çıkan saçmalardan bazıları mahallede tanımadığım bir kadına isabet etmiş. Benim niyetim kadını vurmak değildi" dediği öğrenildi.

Şüpheli Tepeçay, çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:57 Kaynak: DHA
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