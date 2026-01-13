Yapay Zeka ile Proje Yönetimi Semineri - Son Dakika
Yapay Zeka ile Proje Yönetimi Semineri

13.01.2026 09:47
EGİAD ve PMI Türkiye iş birliğiyle düzenlenen seminerde, projelerin başarısızlık nedenleri ve yapay zeka çözümleri ele alındı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve Project Management Institute-PMI Türkiye iş birliğiyle düzenlenen "Projeler Neden Başarısız Olur? Yapay Zeka ile Başarılı Proje Yönetimi" başlıklı seminerde, günümüz iş dünyasında proje yönetiminin karşı karşıya olduğu temel riskler ve yapay zeka temelli yeni nesil yönetim yaklaşımları ele alındı. Seminer sonunda EGİAD ile PMI Türkiye arasında iş birliği protokolü de imzalandı.

EGİAD merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe EGİAD üyeleri, üye şirketlerin proje yönetimi profesyonelleri ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, proje yönetiminin günümüzde yalnızca zaman ve bütçe planlamasından ibaret olmadığını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu: "Artan belirsizlikler, hızla değişen iş modelleri, çok disiplinli ekip yapıları ve dijital dönüşüm süreçleri, projeleri her zamankinden daha karmaşık hale getirmiştir. Pek çok proje doğru hedeflerle başlasa da planlama eksiklikleri, iletişim kopuklukları, risklerin yeterince öngörülememesi ve veriye dayalı karar alma süreçlerinin etkin kullanılamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmaktadır."

Yapay zekanın proje yönetimindeki dönüştürücü rolüne de dikkat çeken EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı, "Yapay zeka destekli yeni nesil proje yönetimi yaklaşımları; projeleri daha öngörülebilir, ölçülebilir ve sürdürülebilir hale getirmektedir. Yapay zeka artık yalnızca bir teknoloji değil, yöneticilerin karar alma reflekslerini güçlendiren stratejik bir yol arkadaşıdır." dedi.

Proje başarısızlıklarının nedenleri ve yapay zeka çözümleri masaya yatırıldı

PMI Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Göktuğ Aydın ile PMI Türkiye İzmir Etkinlikler Direktörü Yiğit Göldeli'nin konuşmacı olarak yer aldığı seminerde; projelerin en sık karşılaşılan başarısızlık nedenleri, strateji ile uygulama arasındaki kritik kırılma noktaları, yapay zekanın risk yönetimi, karar alma süreçleri ve performans takibine sunduğu somut katkılar başlıkları kapsamlı biçimde ele alındı.

EGİAD - PMI Türkiye iş birliği protokolü imzalandı

Etkinliğin sonunda EGİAD ile PMI Türkiye arasında iş birliği protokolü de imzalandı. Proje yönetimi kültürünün ve uluslararası standartların EGİAD üyeleri arasında yaygınlaştırılması, ortak eğitim programları, seminerler ve bilgi paylaşım platformlarının hayata geçirilmesi, genç iş insanlarının ve üye şirketlerin uluslararası düzeyde proje yönetimi yetkinlikleri kazanmasının desteklenmesi, şirketlerin verimlilik ve rekabet gücünün artırılması hedeflendi.

Protokolün imzalanmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı; proje yönetimi kültürünün, uluslararası proje standartlarının EGİAD üyeleri arasında daha da yaygınlaştırılmasını önemsediklerini belirterek, "Bu iş birliğiyle iki güçlü kurumun bilgi birikimini bir araya getirerek üyelerimizin ve şirketlerimizin geleceğe daha sağlam adımlarla hazırlanmasına katkı sağlayacağız. Ortak etkinlikler, eğitimler ve bilgi paylaşımı mekanizmaları oluşturulmasını; genç iş insanlarımızın ve şirketlerinin uluslararası standartlarda proje yönetimi yetkinlikleri kazanmasını hedefliyoruz. Bu iş birliğiyle, iki derneğin deneyim ve vizyonlarını birleştirerek şirketlerimizin verimliliğini artıracak çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz. PMI Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Göktuğ Aydın'a ve İzmir Etkinlikler Direktörü Yiğit Göldeli'ye değerli katkıları için teşekkür ediyorum." diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

