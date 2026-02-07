Yapay Zeka, İnternet Güvenliği İçin Tartışılıyor

6 Nisan 1920

1- Güvenli İnternet Günü'nde "yapay zekanın güvenliği" masaya yatırılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Bu yılki temada yapay zeka teknolojileri, bireysel ve toplumsal yaşam üzerindeki etkileri, güvenlik, etik ve sorumluluk boyutlarıyla ele alınacak"

"Tema kapsamında özellikle çocukların ve gençlerin yapay zekayla etkileşimlerinin güvenli hale getirilmesi ön plana çıkarılacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı Durgut, yol haritalarını AA'ya anlattı:

"Meseleyi tüm boyutlarıyla, bütün partilerin katılımıyla tartışarak kapsamlı, bilimsel temele oturmuş yeni bir çocuk paketi hazırlayacağız"

"Mağdur aileleri ziyaret ederek onları dinleyeceğiz. Suça sürüklenmiş çocuklara hizmet verenlerle müzakerelerimiz, hizmet verenlerin sorunlarını yerinde görmek, analiz etmek amacıyla onlarla birebir görüşmelerimiz olacak"

(Kemal Karadağ/TBMM)

3- ASELSAN 2026'da güçlenmeye, güç katmaya devam edecek

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol:

"ÇELİKKUBBE bir numaralı önceliğimiz. ÇELİKKUBBE'nin en alçak ve en yüksek katmanlarına yeni yetenekler kazandıracağız. Bu konuda artık ÇELİKKUBBE'nin yurt sathında yaygınlaştığını daha fazla göreceksiniz"

"EJDERHA Yüksek Güçlü Mikrodalga Silahımızın son kullanıcıyla buluşturulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Maliyet etkin şekilde fiziki olarak dronları engelleyen KORKUT 25 ürünümüzü artık sahaya çıkarıyoruz. GÖKBERK Lazer Silahımızı yeni versiyonlarıyla sahaya indirmenin gayreti içerisindeyiz 2026 yılında"

"İhracat odaklı büyüme, 2026 yılında her zamanki gibi birinci önceliğimiz. Tarihimizdeki en yüksek ihracat seviyelerine ulaştık. Geçtiğimiz yıl ilk defa 2 milyar dolardan fazla yeni ihracat sözleşmesi imzaladık. Bu ASELSAN için tarihi bir eşik oldu"

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türk boğazlarından geçen yıl yaklaşık 85 bin gemi geçti

Boğazlardan geçen gemilerin 28 bin 594'ü genel kargo, 15 bin 559'u dökme yük ve 10 bin 659'u konteyner gemisi oldu

Deniz yoluyla yapılan yurt dışı yük taşımaları ise 414 milyon 416 bin 305 tona ulaştı

(Mertkan Oruç-Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

5- Demir yollarında bazı kritik hatlar bu yıl tamamlanacak

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı niteliğindeki Halkalı-Kapıkule Hattı'nda 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin bu yıl hizmete açılması bekleniyor

Yıl içinde İncesu OSB İltisak Hattı, Havza OSB İltisak Hattı, Hasanbey Lojistik Merkezi-Eskişehir OSB İltisak Hattı'nın tamamlanarak devreye alınması hedefleniyor

(Mertkan Oruç-Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

6- Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı

Türkiye genelinde işletmede olan barajlardaki aktif depolama miktarı 4 Şubat itibarıyla 35,9 milyar metreküp olarak hesaplandı

Son dönemde alınan yağışların etkisiyle barajlardaki doluluk oranları yüzde 38,1 seviyesine çıkarken 31 Aralık 2025 itibarıyla yüzde 33,5 olan doluluk oranı 4,6 puan artmış oldu

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

7- Yeni düzenlemelerin kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandırması ve şeffaflığı artırması bekleniyor

KENTSEV Başkanı Haldun Ersen: "(Düzenlemedeki amaç) Kentsel dönüşümde yıllardır yaşanan tıkanıklıkları aşmak ve süreci hızlandırmak. Yenilikler hız odaklı, devletin sürece daha aktif dahil olduğu ve azınlık itirazının süreci tamamen kilitlemesini önleyen bir yaklaşım getiriyor"

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz: "(Yıkılan riskli yapının arsasının idareler tarafından alınabilecek olması) Temel amaç vatandaşın korunmak istenmesi. Çünkü riskli bir binadaki hak sahiplerinin bir kısmı salt çoğunluğu elinde tutarak inşaat yapmak yerine kötü niyetli bir şekilde alıcı bulup arsayı çok düşük bedelle satmak isteyebilir"

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel: "Değişiklikler sürecin kalitesini artırıyor ve yüzde 50+1'in dışında kalanların mülkiyet hakkının korunmasını güçlendiriyor"

(Uğur Aslanhan/ İstanbul

8- Türkiye, Antarktika'da çok taraflı bilim diplomasisi yürütüyor

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy: "Antarktika bilim seferlerinde diğer dünya ülkelerinin üslerini ziyaret etmeyi çok önemsiyoruz. 10. yılımızda Rus üssünü, Şili üssünü, Güney Kore üssünü, Çin üssünü ve Bulgar üssünü ziyaret ederek bilimsel iştirakımızı geliştirecek işbirlikleri konularını değerlendirdik"

Türkiye'nin Santiago Büyükelçisi Ahmet İhsan Kızıltan: "Türkiye, Antarktika'daki bilimsel çalışmalarını önümüzdeki yıllarda daha da derinleştirerek daha da geliştirerek devam ettirecek"

(Şebnem Coşkun/Antarktika) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Çocuklarda siber zorbalığın önlenmesi için ailelere "denetim" uyarısı

TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Burcu Özgülük Üçok:

"Ebeveynlerin önce çocuklarına sınırların nerede başlayıp bittiğini öğretmeleri, çocukların da dijital platformlarda 'Kim benim ne kadar sınırıma girebilir?', 'Ben kimin ne kadar sınırına girebilirim?', bunu ayırt edebilmeleri gerekiyor. Bunun için de onların denetimine, yakın gözetimine, açık ve şeffaf bir iletişime gerek var"

"Ebeveyn denetimleriyle çocukların maruz kaldıkları içeriklere dair baş edemedikleri duygulara eşlik edebilirsek, çocuklarda belki de başkasına zarar verme, bunun daha öte boyutlarda suça dönüşme durumlarını bir parça da olsa önleyebiliriz"

(Buğrahan Ayhan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon ve tarım dışı istihdam verilerine odaklandı

ABD'de iş gücüne dair alternatif verilerin soğuma belirtileri vermesiyle ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri yeniden değerlendirildi

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in haziran ayına kadar faiz indirimine gitmeyeceğine yönelik güçlü tahminler bir miktar zayıfladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk Enflasyon Raporunu 12 Şubat'ta İstanbul'da açıklayacak

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

11- Altın üretiminde yeni vizyon Türkiye'yi bölgesel merkez konumuna taşıyabilir

Küresel çapta artan altın talebi, atılacak adımlarla Türkiye'nin altın üretim imkanlarının artmasını sağlayabilir

Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel: "Üretimin artırılması ve hazır projelerin hızla devreye alınmasıyla Türkiye, yalnızca kendi altınını işleyen değil, çevre ülkelerin altınını da rafine eden ve ticaretini gerçekleştiren bölgesel bir merkez haline gelebilir"

(Duygu Alhan/Ankara) (Grafikli)

12- ABD'li eyalet temsilcilerinden Türk yatırımcılara düşük maliyetli enerji imkanı sağlayan yatırım çağrısı

Enerji, kimya, metal ve petrokimya başta olmak üzere birçok sektörde ABD'li eyaletler Türk yatırımcıları bölgeye çekmeyi amaçlıyor.

Shale Crescent USA Başkanı Nathan Lord: "Türkiye'deki temaslarımızın ardından onlarca şirketin bölgemize yatırım yapacağına inanıyoruz"

(Güşlen Çağatay/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Omzunda taşıdığı yapay kalple hayata tutundu, nakil gününü bekliyor

Kalp yetmezliği nedeniyle omzunda taşıdığı yapay kalp destek cihazıyla yaşamını sürdüren Ömer Turna'ya, kalp nakli bekleme sürecinde, dünyada nadir uygulanan ameliyatsız yöntemle aort kapağı değişimi yapıldı

Kalp nakli bekleyen Ömer Turna: "Bu cihaz sayesinde ayaktayım, hayattayım ama kalp nakli bekliyorum. Şansımız varsa organ bulunabilirse ben de nakil olacağım. Ben organlarımı bağışladım, halkımızı da organ bağışı konusunda duyarlı olmaya çağırıyorum"

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Türkiye'de 2024'te coşan palamut miktarı geçen yıl düştü

Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne, 2024'te toplam 15 bin 325 ton palamut getirilirken geçen yıl bu türden sadece 947 ton balığın halde yer aldığı kaydedildi

İÜ Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Firdes Saadet Karakulak: "2024'te Türkiye'de palamut miktarı oldukça fazlaydı ancak 2025 yılında düşüş yaşandı. Bu düşüşün temel nedeni Karadeniz ekosisteminde yaşanan değişimler. Bu değişimler balık stoklarını olumsuz etkiliyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Süper Lig'e "60 yabancı futbolcu" takviyesi

Süper Lig takımları, kış transfer döneminde transfer ettiği 91 futbolcudan 60'ında tercihini yabancılardan yana kullandı

Eyüpspor 9 futbolcuyla en fazla yabancı oyuncuyu kadrosuna katan takım oldu

(Bozhan Memiş/İstanbul)

16- Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirdi

Sarı-lacivertliler, bu dönemde N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve Mert Günok'u kadrosuna dahil etti

Fenerbahçe, 3 futbolcuyla yollarını ayırırken, 4 oyuncuyu da başka takımlara kiraladı

(Bozhan Memiş/İstanbul)

17- Galatasaray, ara transferde kadroyu genişletti

Galatasaray, kadrosuna kattığı 5 oyuncu için toplamda 9 milyon 350 bin avro bedel ödedi

Sarı-kırmızılıların, bu dönemde transfer ettiği 5 oyuncunun yaş ortalaması 21,8 oldu

Sacha Boey'i 30 milyon avro bonservis ve 5 milyon şarta bağlı avro bonus karşılığında Bayern Münih'e satan Galatasaray, Fransız oyuncuyu 500 bin avro bedelle kiraladı

(Can Öcal/İstanbul)

18- Beşiktaş'ta değişim devre arası transfer döneminde de sürdü

Siyah-beyazlılar, 2 Ocak tarihinde başlayıp dün sona eren kış transfer döneminde 7 takviye yaptı

Siyah-beyazlı takımda, başkan Serdal Adalı dönemindeki transfer sayısı 21'e çıktı

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz ve Tammy Abraham'dan 28 milyon avro bonservis geliri elde etti

Siyah-beyazlı ekipte sezon öncesi Avusturya kampına katılan 35 oyuncudan 25'iyle yollar ayrıldı

(Metin Arslancan/İstanbul)

***

