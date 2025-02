Yapay Zeka Ticaret Dünyasını Dönüştürüyor

Güncel

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yapay zeka teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin verimliliğin yanı sıra sektörler, ekonomiler ve toplumsal yapılar üzerinde de köklü değişimler ortaya çıkardığını belirterek, "Dünya yapay zeka devrimini yaşıyor ve bu devrim her yönüyle ticaret ve iş dünyasını da dönüştürüyor" dedi.

Ankara Ticaret Odası'nın Dijital Teknolojiler Özel İhtisas Komisyonu ile Kreatif Endüstriler ve Markalaşma Özel İhtisas Komisyonu tarafından düzenlenen "Yapay Zeka'da Ticari Zeka" toplantısı, ATO Meclis Salonu'nda yapıldı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın açılış konuşması yaptığı programda, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Av. Dr. Duhan Kalkan, Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Kurucu Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, ATO Dijital Teknolojiler Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Mehmet Toprak ve ATO Kreatif Endüstriler ve Markalaşma Özel İhtisas Komisyonu Üyesi Efe Polat da birer konuşma yaptı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, burada yaptığı konuşmada, yapay zekanın son yıllarda bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelerin en çok dikkati çeken kavramlarından biri olduğunu belirterek, yapay zeka teknolojilerindeki gelişmelerin verimliliğin yanı sıra sektörler, ekonomiler ve toplumsal yapılar üzerinde de köklü değişimler ortaya çıkardığını söyledi.

Baran, "Yapay zeka, sosyal ve ekonomik hayatın her alanına hızla giriyor ve etkisini her geçen gün daha fazla hissettiriyor. Artık sağlık, eğitim, üretim, ticaret ve birçok sektörde yapay zekanın gücüyle şekillenen süreçlere tanık oluyoruz. Bu gelişmeler, yalnızca verimlilik sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda sektörler, ekonomiler ve toplumsal yapılar üzerinde de köklü değişimler ortaya çıkarıyor. Özetle, dünya yapay zeka devrimini yaşıyor ve bu devrim her yönüyle ticaret ve iş dünyasını dönüştürüyor" diye konuştu.

Bugüne kadar, Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 60'tan fazla ülkenin yapay zeka stratejisi hazırlayarak, bu alandaki rekabet için çalışmalar yürüttüğünü sözlerine ekleyen Baran, şöyle devam etti:

"Küresel rekabeti yapay zeka şekillendiriyor"

"Dev şirketler, markalar da yapay zeka teknolojilerine yatırım yaparak, yeni dönem rekabet koşullarına hazırlanıyor ve pazar paylarını büyütmeye yönelik stratejiler geliştiriyor. Bu noktada biz de yapay zekanın hayatımıza getirdiği yeniliklere uyum sağlamak için çeşitli yollar arıyoruz. Ancak, yeniliklere uyum sağlamak için yalnızca teknolojiyi takip etmek yetmiyor, aynı zamanda iş süreçlerimizi ve ticaretimizi de bu yeni gerçeklik doğrultusunda şekillendirmemiz gerekiyor. Küresel ticarette rekabet gücümüzü korumak açısından da yapay zeka teknolojilerinin etkilerini doğru bir şekilde okumak ve analiz etmek önemli. Ülkelerin yapay zeka alanındaki gelişmişlik düzeyleri, küresel rekabetin de boyutunu belirleyen en önemli faktörlerden biri haline geldi."

Türkiye'nin yapay zeka alanında güçlü ve rekabetçi bir ekosistem oluşturmak adına önemli adımlar atıldığını kaydeden ATO Başkanı Baran, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, yapay zeka teknoloji şirketlerine, bu alandaki proje ve girişimlere destek verildiğini belirtti.

"Yapay zeka girişimlerinde gençlerimize öncelik"

Hızla gelişen yapay zeka teknolojilerinin, iş ve meslek hayatında da büyük dönüşüme yol açtığını aktaran Baran, "Hep konuştuğumuz bazı mesleklerin sonu gelecek, iddiasına da artık daha yakınız. Sanal mahkemelerde robot avukatlar, robot hakimlerden tutun da yazarlık, moda tasarımı, mimarlık, reklam, tasarım gibi hemen her alanda kişilerin yerini yapay zekanın alabileceği görülüyor" ifadelerini kullandı.

Baran, bazı iş ve mesleklerin ilerleyen yıllarda sadece yapay zeka tarafından yapılacak olsa da insan faktörünün her zaman önemini koruyacağına inandığını ifade ederek, "Bu noktada, iş dünyası olarak nitelikli insan kaynağımıza, gençlerimize önceliği vererek yapay zeka teknolojileriyle katma değer ve verimliliğimizi artırmayı hedefleyeceğiz" dedi.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Av. Dr. Duhan Kalkan da yapay zeka konusunun gündemlerinde yer aldığını belirterek, "Bizim sorumluluklarımızdan bir tanesi de, her alanda Ankara'yı kalkındırmak. Sadece kamu kurumları değil, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin de elini taşın altına koyduğu stratejilerin üretilmesi sonucu el birliğiyle çalışmamız gerek. Aslında yolun daha başındayız ve yapmamız gereken çok fazla proje, eğitim, teknik destek var. Kapımız her zaman bu proje ve çalışmalara açık" diye konuştu.

"Türkiye'de iş dünyasının yapay zeka kullanım oranı 17.5"

AIPA Kurucu Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu da konuşmasında, yapay zekanın 2030 yılına kadar tüm dünya ekonomisinde 15.7 trilyon dolarlık bir hacim yaratacağını dile getirerek, "2030 yılına kadar yapay zeka, tüm dünyada yaklaşık 85 milyon istihdam kaybına yol açarken, 97 milyon yeni istihdam da yaratacak. 2023 yılında Türkiye'de iş dünyasının yapay zeka kullanım oranı 15,2. 2024'te yaptığımız araştırmada bu oran sadece 2,3 artarak, 17,5 olmuş. Avrupa ülkelerine baktığımız zaman yapay zeka kullanım oranı işletmelerde yüzde 50, o yüzden işletmelerimizin yapay zeka kullanması bizim izin çok önemli" ifadelerini kullandı.

"İnsanlığın en büyük sınavlarından biri"

ATO Dijital Teknolojiler Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Mehmet Toprak ise yapay zekanın insan hayatını geliştirmek kadar, kolaylaştırmak için de var olduğunu dile getirerek, "Yapay zekanın da aynı şekilde bir umut hem de bir endişe tarafı var. Yapay zeka, hayatımızda eğitimden sağlığa, adalete üst düzey meslek gruplarını etkileyerek çok şey değiştirecek. Aslında şöyle tarif edebiliriz, dünyanın artık bir çocuğu oldu. Bu çocuğu ya iyi yetiştireceğiz, ya da kötü bilgiler vererek olumsuz etkileneceğiz. Yapay zekanın insanlığın en büyük sınavlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum" dedi.

ATO Kreatif Endüstriler ve Markalaşma Özel İhtisas Komisyon Üyesi Efe Polat, dijital dönüşüm çağında yapay zekanın sadece bir teknoloji değil, iş dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Polat, şöyle konuştu:

"Ankara olarak dönüşüme öncülük etmeliyiz"

"Yapay zekayı kullanarak gerçek ticari değer yaratabilmek yalnızca teknik bilgilere sahip olmakta değil, aynı zamanda ticari zeka ile stratejik kararlar alabilmeyi de gerektirir. Veri analizleri, otomasyon ve tahminleme gibi olanakları da entegre ederek, şirketlerimize rekabet avantajları kazandırmayı planlıyoruz. Küresel pazardaki rekabetin yoğunlaştığı bu dönemde Ankara iş dünyası olarak dönüşüme ayak uydurmak, öncülük etmek gerektiğini düşünüyoruz."

Program, ATO'nun 8 No'lu Bilişim Teknolojileri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı İsmail İlker Tabak moderatörlüğünde, Bilişim Teknolojileri Meslek Komitesi Başkanı Gökhan Ertek'in "Yapay Zekada İnsan Kaynakları", Dijital Teknolojiler Özel İhtisas Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Kayaaslan'ın "Yapay Zekada Dijital Varlık Yönetimi", AIPA Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ata Gümüş'ün "Yapay Zekada Hukuk" ve Sath Bilinç Okulu Öğretim Görevlisi Tuğçe Öztürk'ün "Yapay Zekada Erdem" başlıklı sunumları ile gerçekleşen panelle devam etti.

Programda, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Özdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akça ile Kreatif Endüstriler ve Markalaşma Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Berat Kuzu, Komisyon Üyeleri Caner Vural, Hayati Özbek, Kirami Yıldırım, Dijital Teknolojiler Özel İhtisas Komisyonu Başkan Yardımcısı Çiğdem Biçel, Komisyon Üyeleri Ebubekir Balıkçı, Özge Kuzu Küpeli, 1 No'lu Toptan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Recai Kesimal, 14 No'lu Medya Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı İsa Doğmuş, 15 No'lu Sıhhi Tesisat Malzemesi Satıcıları Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Rahmi Toy, Komite Üyesi Yavuz Albay, 56 No'lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Dr. Levent Uğurlu, 57 No'lu Seyahat Acentesi Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Meclis Üyesi Faruk Elmalı, 61 No'lu Özel Eğitim-Öğretim Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Abidin Memili, 63 No'lu Proje Hizmetleri Komite Üyesi Sabahat Altınışık, 67 No'lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Bülent Yük, Disiplin Kurulu Üyesi Belgin Sağdıç ve ATO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Nuh Acar da yer aldı.