Üye Girişi
Yapay zekanın geleceği Tomorrow Summit'te konuşulacak - Son Dakika

Yapay zekanın geleceği Tomorrow Summit'te konuşulacak

11.01.2022 15:27
Yapay zekanın geleceği Tomorrow Summit'te konuşulacak

Yapay Zeka Politikaları Derneğinin (AIPA) bu yıl ilk kez düzenleyeceği AI (Tomorrow Summit), 11 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Yapay Zeka Politikaları Derneğinin (AIPA) bu yıl ilk kez düzenleyeceği AI (Tomorrow Summit), 11 Mart'ta gerçekleştirilecek.

AIPA'dan yapılan açıklamaya göre, zirve, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ağustos 2021'de açıklanan Türkiye yapay zeka stratejilerini desteklemek, yapay zeka üzerine kamu, özel sektör, akademi ve girişimcilik dünyasında farkındalık oluşturmak üzere planlandı.

Zirvede, yapay zeka teknolojileri geliştirenlere jüri özel ödülleri ve Türkiye'de yapay zeka alanında çalışmalara öncülük etmiş Ord. Prof. Dr. Cahit Arf adına da özel ödül takdim edilecek.

Yapay zekanın ekonomiden eğitime, sağlıktan hukuk konularına kadar geniş çaplı meselelerinin tartışılacağı zirvede, son dönemde çok konuşulan Metaverse ve NFT (non-fungible token) konuları da ele alınacak.

"Artık geleceğe geç kalamayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, zirvede, Türkiye'deki en başarılı kişi ve kurumları bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Hedefimiz, başarısı kanıtlanmış yapay zeka temelli çalışmaların yeni trendler ışığında ele alınacağı interaktif bir platform oluşturmak. Tüm gün sürecek zirvenin sonunda AITS Awards'ta yapay zeka alanında başarılarını kanıtlamış markalara ödülleri takdim edilecek. Firmaların kullandıkları yapay zeka teknolojilerinin tüketicideki memnuniyet, tavsiye ve efor gibi başlıklarda karşılığının skoru ölçülecek. İş birliği yaptığımız Kuantum Araştırma'nın yapay zeka destekli sistemleriyle firmaların yapay zeka kullanımı yapay zeka yoluyla ölçülecek." ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın artık geleceğin değil, bugünün teknolojisi olduğunu vurgulayan Küçükşabanoğlu, şunları kaydetti:

"Artık geleceğe geç kalamayız. Dünyadaki ülkelerin teknolojik bilgi birikimi ve altyapısı ne kadar güçlü ise dünyada sesleri o kadar gür çıkıyor. Geleceği insanlık adına daha yaşanabilir, kolay ve etkili kılması için üretilen bu teknolojiyi, tüm alanlara sirayet eden ve edecek olan etkileri, sorunları, çözümleri ve hazırlıkları temelinde en ince detaylarıyla konuşmak üzere kurguladığımız AI, 11 Mart 2022'de çevrim içi olarak gerçekleşecek. Bu zirve, içeriği ve alanındaki yerli yabancı duayen konuklarıyla Türkiye'nin en kapsamlı ilk ve tek zirvesi olma özelliğini taşıyacak."

Zirvenin konuşmacıları ve program detayına aitomorrowsummit.com'dan ulaşılabiliyor. Çevrim içi ve ücretsiz düzenlenecek zirve, iş dünyası, akademisyenler, yatırımcılar, girişimciler, teknoloji şirketleri, STK temsilcileri, medya mensupları, öğrenciler ve yapay zekaya ilgi duyan herkese ulaşmayı hedefliyor. Zirvenin 2023 yılında ise yurt dışında yapılması planlanıyor.

YORUMLAR
500

Yapay Zeka, Türkiye, token, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yapay zekanın geleceği Tomorrow Summit'te konuşulacak - Son Dakika


Sosyal Güvenlik uzmanı Ali Tezel'e "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası Sosyal Güvenlik uzmanı Ali Tezel'e "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası         
15:26
Tezgahın üzerindeki kireç çözücüyü su sanıp içen 18 aylık bebek yaşam savaşı veriyor Tezgahın üzerindeki kireç çözücüyü su sanıp içen 18 aylık bebek yaşam savaşı veriyor         
15:18
10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor 10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor         
14:59
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26
Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü         
12:09
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı         
11:36
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosunu 7 liradan satıyorlar Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosunu 7 liradan satıyorlar         
10:52
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
15:17 Tezgahın üzerindeki kireç çözücüyü su sanıp içen 18 aylık bebek yaşam savaşı veriyor
15:10 Son Dakika: Fatih Terim'den futbolculara veda etti! "Yarı yolda bırakıldım" dedi
15:09 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun
14:56 Nihat Doğan, karısının rol gereği öpüşmesine izin vermeyen Alişan'a öyle bir şey dedi ki: Evlendikten 7 ay sonra çocuğu oldu
14:47 Suriye doğumlu olduğu için Miss World'e katılamıyor! ABD, İngiliz kraliçeye vize vermedi
14:33 Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının kamera görüntüleri yayınlandı
14:27 Halka "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu! Muhalefet, iktidarı geride bıraktı
14:18 Kılıçdaroğlu herkesin merak ettiği o soruyu sordu: Dolar düşünce neden zam yapıyorsunuz?
14:16 Süleyman Soylu'dan Murat Karayılan'a zehir zemberek sözler: Senin canını alacağız bilesin
14:14 Konyaspor hiçbir şeyden çekmedi trafik kazalarından çektiği kadar! Tevfik Lav, Poljac ve en son k Ahmet Çalık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 15:39:50. #1.12#
SON DAKİKA: Yapay zekanın geleceği Tomorrow Summit'te konuşulacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement