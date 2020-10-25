Yapı Kredi'den emeklilere 1.500 liraya varan nakit promosyon - Son Dakika

Yapı Kredi'den emeklilere 1.500 liraya varan nakit promosyon

25.10.2020 10:55
Yapı Kredi'den emeklilere 1.500 liraya varan nakit promosyon, System.String[]

Yapı Kredi, Türkiye'deki milyonlarca emekliye özel, onların hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor.

Yapı Kredi, Türkiye'deki milyonlarca emekliye özel, onların hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, devam eden kampanyayla emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih edenler bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.500 TL, 1.500- 2 bin 500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1.000 TL ile en yüksek nakit promosyon ödemesini kazanıyor.

Müşterilerini dinleyerek onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli Yapı Kredi müşterilerinden Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret almıyor.

Emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyor.

Yapı Kredi müşterisi olan emekliler, ücretsiz düzenli ödeme (EFT ve havale) imkanından faydalanıyor. Ayrıca, Yapı Kredi tarafından özel olarak sunulan Medline acil sağlık hizmeti üyeliği ile doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetleri de 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sağlanıyor.

Öte yandan, Yapı Kredili emekliler, şubeye gitmeden, bulundukları yerden Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi, ATM'ler veya 444 0 444/0850 222 0 444 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla emekli maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor ve promosyon taahhüdü verebiliyor.

Yapı Kredi müşterisi olmayanlar ise e-Devlet üzerinden maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi'den emeklilere 1.500 liraya varan nakit promosyon - Son Dakika Ekonomi

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