Yapı Malzemeleri Denetimi: 154,5 Milyon TL Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yapı Malzemeleri Denetimi: 154,5 Milyon TL Ceza

Yapı Malzemeleri Denetimi: 154,5 Milyon TL Ceza
15.01.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'te 23 bin 425 yapı malzemesi denetimi yapıldı, standart dışı üretim yapan firmalara ceza kesildi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılında yapı malzemeleri üreten firmalara yönelik 23 bin 425 denetim gerçekleştirdi. Standartlara aykırı üretim yapan firmalara 154,5 milyon TL ceza kesildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapı malzemeleri sektöründe ürün güvenliğini sağlamak amacıyla Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde görev yapan Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) personeli ile birlikte denetimlerini yıl boyunca sürdürdü. Hazır beton, betona ilişkin malzemeler, kagir birimler, ısı ve su yalıtım malzemeleri, sıhhi tesisat gereçleri, yer döşemeleri, plastik boru sistemleri, kapı ve pencereler, sabit yangın söndürme sistemleri, kablolar ve yapıştırıcılar gibi birçok ürün grubuna yönelik toplam 23 bin 425 denetim yapıldı.

ALINAN NUMUNELER ANALİZ EDİLDİ

Denetimlerde, ürünlerden deney standartlarına uygun yöntemlerle numuneler alınarak analiz edilmek üzere laboratuvarlara gönderildi. İncelemelerde hem teknik dosyalarda hem de test ve deney sonuçlarında belirlenen aykırılıklarla ilgili toplam 686 uygunsuzluk belirlendi. Mevzuata aykırı üretim yapan firmalara toplam 154 milyon 563 bin 468 TL ceza uygulandı. En fazla denetim, Ankara, İstanbul, Samsun, Antalya ve Konya'ya yapıldı.

207 YENİ DENETÇİYE EĞİTİM

Öte yandan Bakanlık, 2025 yılının Temmuz ve Eylül aylarında 81 ilde görev yapmak üzere 207 denetçiye eğitim vererek belgelendirdi. Yeni denetçilerle birlikte denetim faaliyetleri bu yıl da sürdürülecek.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapı Malzemeleri Denetimi: 154,5 Milyon TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Aydın’da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı Aydın'da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi! Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı
Grönland’ın kaderini belirleyecek toplantıya saatler kala Trump’tan dikkat çeken sözler Grönland'ın kaderini belirleyecek toplantıya saatler kala Trump'tan dikkat çeken sözler

11:49
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:21
Hakan Çakır davasında adliye karıştı Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
11:15
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
10:33
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
10:27
Voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 12:14:09. #7.11#
SON DAKİKA: Yapı Malzemeleri Denetimi: 154,5 Milyon TL Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.