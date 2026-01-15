Yapı Malzemeleri Denetimi: 154,5 Milyon TL Ceza

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılında yapı malzemeleri üreten firmalara yönelik 23 bin 425 denetim gerçekleştirdi. Standartlara aykırı üretim yapan firmalara 154,5 milyon TL ceza kesildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapı malzemeleri sektöründe ürün güvenliğini sağlamak amacıyla Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde görev yapan Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) personeli ile birlikte denetimlerini yıl boyunca sürdürdü. Hazır beton, betona ilişkin malzemeler, kagir birimler, ısı ve su yalıtım malzemeleri, sıhhi tesisat gereçleri, yer döşemeleri, plastik boru sistemleri, kapı ve pencereler, sabit yangın söndürme sistemleri, kablolar ve yapıştırıcılar gibi birçok ürün grubuna yönelik toplam 23 bin 425 denetim yapıldı.

ALINAN NUMUNELER ANALİZ EDİLDİ

Denetimlerde, ürünlerden deney standartlarına uygun yöntemlerle numuneler alınarak analiz edilmek üzere laboratuvarlara gönderildi. İncelemelerde hem teknik dosyalarda hem de test ve deney sonuçlarında belirlenen aykırılıklarla ilgili toplam 686 uygunsuzluk belirlendi. Mevzuata aykırı üretim yapan firmalara toplam 154 milyon 563 bin 468 TL ceza uygulandı. En fazla denetim, Ankara, İstanbul, Samsun, Antalya ve Konya'ya yapıldı.

207 YENİ DENETÇİYE EĞİTİM

Öte yandan Bakanlık, 2025 yılının Temmuz ve Eylül aylarında 81 ilde görev yapmak üzere 207 denetçiye eğitim vererek belgelendirdi. Yeni denetçilerle birlikte denetim faaliyetleri bu yıl da sürdürülecek.