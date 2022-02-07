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Yapı ve Kredi Bankası'nın fintech şirketi tescil edildi - Son Dakika

Yapı ve Kredi Bankası'nın fintech şirketi tescil edildi

07.02.2022 18:54
Yapı ve Kredi Bankası'nın fintech şirketi tescil edildi

Yapı ve Kredi Bankası'nın kurduğu fintech şirketi Yapı Kredi Finansal Teknolojiler AŞ İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından bugün tescil edildi.

Yapı ve Kredi Bankası'nın kurduğu fintech şirketi Yapı Kredi Finansal Teknolojiler AŞ İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından bugün tescil edildi.

Yapı ve Kredi Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bankanın 23 Eylül 2021 tarihli özel durum açıklamasında Yapı Kredi'nin dijital kanallar üzerinden oluşturacağı yeni iş alanlarını yürütmek üzere bankanın yüzde 100 oranında sahibi olacağı yeni bir şirket kurulmasının, kuruluş sermayesinin tamamının banka tarafından karşılanmasına karar verildiğinin duyurulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, "Sermayesinin tamamı bankamızca karşılanan 25 milyon TL sermayeli Yapı Kredi Finansal Teknolojiler AŞ ünvanlı şirketin kuruluşu İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 7 Şubat 2022 tarihinde tescil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Kamuyu Aydınlatma Platformu, İstanbul, Ticaret, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yapı ve Kredi Bankası'nın fintech şirketi tescil edildi - Son Dakika


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