(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.
Konuya ilişkin Gelecek Partisi'nin resmi sosyal medya hesaplarından şu açıklama yapıldı:
"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz, HÜDA PAR Genel Başkanı Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu ve kıymetli heyetiyle bir araya geldi. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz."
Son Dakika › Güncel › Yapıcıoğlu'ndan Davutoğlu'na Ziyaret - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?