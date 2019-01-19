Son Dakika Haberleri: Yaraladığı Tavşana Yaptığı Eziyeti Sosyal Medyadan Paylaştı

Yaraladığı Tavşana Yaptığı Eziyeti Sosyal Medyadan Paylaştı

1 saat önce

Yaraladığı tavşana yaptığı eziyeti sosyal medyadan paylaştı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir vatandaşın, avladığı tavşanı yaralı halde eziyet ederken çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması tepkiye neden oldu.

Yaraladığı tavşana yaptığı eziyeti sosyal medyadan paylaştı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir vatandaşın, avladığı tavşanı yaralı halde eziyet ederken çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması tepkiye neden oldu.
Av yasağı olmasına rağmen 11 Ocak 2019'da 'bugünkü avımız kaçamadı' şeklinde paylaşımı tespit edilen vatandaşla ilgili olarak Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü inceleme başlattı.
Elbistan'da tavşan ve keklik avı sezonu 7 Ocak 2019 tarihi itibariyle kapandı. İlçede yaşayan bir vatandaş, yasak olmasına rağmen çıktığı avda vurduğu tavşanın görüntülerini sosyal medya hesabından, 'bugünkü avımız kaçamadı' başlığı ile paylaştı. Yaralı halde can çekişen tavşanı kameraya alan vatandaş, paylaştığı videoda, yakaladıktan sonra bir süre elinde taşıdığı tavşanı kaçması için tekrar karların üzerine bırakıyor. Kurşun yarası nedeniyle hareket etmekte zorlanan tavşanı ayağı ile itekleyen vatandaşın bu paylaşımına arkadaşları da tepki gösterdi. Bir arkadaşı, 'yazık günah' diyerek tepkisini gösterirken başka bir arkadaşı da 'eziyet etme kes gitsin' şeklinde tavsiyede bulundu. Başka bir vatandaşın tepkisi ise daha sert oldu. Paylaşımı yapan şahsı, yetkililere şikayet edeceğini söyleyen vatandaş, "Bu sayfanın yöneticisi kimse, hayvan haklarına şikayet edeceğim sizi. Ne sadist, hasta ruhlu insanlarsınız. Yazık, günah değil mi o hayvana. Siz kim oluyorsunuz da bir hayvana bunu yapabiliyorsunuz" cümlelerini kullandı.
Şahsın, bu tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdığı görülürken, Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü konuyla ilgili olarak inceleme başlattı. Şahsın, sonradan kaldırdığı video ve fotoğraflar kayıt altına alınırken şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu doğrultusunda cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:11 Kaynak: İHA

Elbistan, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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