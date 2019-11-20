Son Dakika Haberleri: Yaralanan köpek yavrusu tedavi altına alındı
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Yaralanan köpek yavrusu tedavi altına alındı

6 saat önce

Giresun'un Görele ilçesinde ayağından yaralanan yavru köpek tedavi altına alındı.

Yaralanan köpek yavrusu tedavi altına alındı, System.String[]

Giresun'un Görele ilçesinde ayağından yaralanan yavru köpek tedavi altına alındı.

Kumyalı Mahallesi'nde yaralı sokak köpeğini gören vatandaşlar, durumu Görele Belediyesi Çağrı Merkezine bildirdi.

Talebin aktarılmasının ardından harekete geçen Görele Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ekipleri, ön ayağı yarılmış köpeği hasta, yaralı hayvan tedavi nakil aracı ile barınağa götürdü.

Yavru köpeğin tedavisini yapan Görele Belediyesinde görevli veteriner hekim Ali Yaşar Meriç, köpeğin durumunun şu anda çok iyi olduğunu söyledi.

Köpeğin ayağını tedavi ederek karantinaya aldıklarını ifade eden Meriç, "Şu anda yaralı köpeğimizin gerekli bakımları devam etmektedir. En kısa zamanda sağlığına kavuşup sahiplenmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ise çağrı merkezine gelen her ihbara hızlı şekilde ulaştıklarını kaydederek, "Yaralı köpeğin durumunu bildiren duyarlı vatandaşımıza, çağrı merkezimiz ve veteriner hekimimize hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sevimli dostlarımız sokak hayvanlarımız için belediye ekiplerimiz her zaman iş başında olmuştur." diye konuştu.

Öte yandan yavru köpeğin, ayağının üzerinden araç geçmesi sonucu yaralandığı tahmin ediliyor.

Görele Belediyesi, Giresun, Görele, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:12 Kaynak: AA
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