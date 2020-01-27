Yaralı doğan koruma altına alındı - Son Dakika
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Yaralı doğan koruma altına alındı

6 saat önce

Giresun'un Görele ilçesinde yaralı halde bulunan doğan koruma altına alındı.

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Giresun'un Görele ilçesinde yaralı halde bulunan doğan koruma altına alındı.

Görele'nin Haydarlı Köyü Çömlekçi Deresi kenarında yaralı doğanı bulan Enes Yılmaz, doğanı Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Görevliler tarafından koruma altına alınan doğan, kanadındaki yarasının tedavi edilmesinin ardından doğaya salı verileceği öğrenildi.

Enes Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çömlekçi deresi kenarına doğanı yaralı halde bulduğunu belirterek, "Kanadından yaralı olduğunu fark ettiğim doğanı bulunduğu yerden alarak Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim ettim. Tüm hayvanlara sahip çıkmalıyız." dedi.

Enes Yılmaz, Çömlekçi, Giresun, Görele, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:54 Kaynak: AA
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