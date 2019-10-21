Son Dakika Haberleri: Yaralı geyik koruma altına alındı
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Yaralı geyik koruma altına alındı

1 saat önce

Yaralı geyik koruma altına alındıÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde yaralı halde bulunan geyik koruma altına alındı.

Yaralı geyik koruma altına alındı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde yaralı halde bulunan geyik koruma altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Belpınar köyünde yaralı bir geyik bulan köylüler konuyu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine belirtilen köye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı hayvanı alarak Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirdi.

Burada tedavisi yapılan yaralı geyik ekipler tarafından rehabilitasyon amaçlı Sıklık Tabiat Parkındaki fauna tanıtım alanına yerleştirildi.

Yaralı geyik koruma altına alındı

Alaca, Çorum, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:50 Kaynak: İHA
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