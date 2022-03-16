YARALI HALDE VETERİNERE BIRAKILAN 'LİMON' SAHİPLENİLMEYİ BEKLİYOR - Son Dakika
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YARALI HALDE VETERİNERE BIRAKILAN 'LİMON' SAHİPLENİLMEYİ BEKLİYOR

16.03.2022 11:21

TOKAT'ta kimliği belirsiz bir kişinin yaralı halde veterinere bıraktığı sokak kedisi tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu.

TOKAT'ta kimliği belirsiz bir kişinin yaralı halde veterinere bıraktığı sokak kedisi tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu. Tedavisini yapan veteriner hekim Muhammed Ahmet Gülden'in 'Limon' ismini verdiği tekir cinsi kedi misafir edildiği klinikte sahiplenilmeyi bekliyor.

Kentte geçen hafta çarşamba günü tekir cinsi yaralı sokak kedisi kimliği belirsiz bir kişi tarafından Veteriner hekim Muhammed Ahmet Gülden'in kliniğine getirildi. Kimliği belirsiz kişi 'Kediye bakar mısınız" diyerek hayvanı bıraktıktan sonra klinikten uzaklaştı. Veteriner hekim Gülden, bir aracın çarpması sonucu yaralandığı düşünülen yavru kediyi klinikte tedavi ederek sağlığına kavuşturdu. Limon ismini verdiği yavru kediyi sokağa bırakmak istemeyen Gülden, onu sahiplenecek bir aile arayışına girdi.

Kedinin kendisine kötü durumda getirildiğini belirten Veteriner hekim Muhammed Ahmet Gülden, "Çarşamba akşamı bir hasta kediyi muayene ediyorduk. Bu kediyi muayene esnasında bir kişi getirdi ve 'Kediye bakar mısınız' dedi. Ağzı burnu kan içinde olan kediyi muayene masamıza koyup gitti. İyi ki bir veteriner kliniğine bırakıp gitti. Geldiğinde gözünde ve ağzında kanaması vardı. Bir iç kanaması da mevcuttu. Hayvan şok halindeydi ve korkmuştu. Röntgenini çektik, kan tahlillerini yaptık. Bunun neticesinde 5 günlük bir tedavi uyguladık. Serumla besledik. Kendisi bir şey yiyebilecek durumda değildi. Tekir cinsi dişi bir kedi. İsmini 'Limon' olarak belirledik. Şu anda tamamen iyileşti. Onu tekrar sokağa bırakmak istemiyoruz. İnşallah iyi bir aile çıkar ve sahiplendiririz" diye konuştu.

YARALI HALDE VETERİNERE BIRAKILAN 'LİMON' SAHİPLENİLMEYİ BEKLİYOR
YARALI HALDE VETERİNERE BIRAKILAN 'LİMON' SAHİPLENİLMEYİ BEKLİYOR
YARALI HALDE VETERİNERE BIRAKILAN 'LİMON' SAHİPLENİLMEYİ BEKLİYOR

YORUMLAR
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Muhammed Ahmet, Veteriner, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YARALI HALDE VETERİNERE BIRAKILAN 'LİMON' SAHİPLENİLMEYİ BEKLİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: YARALI HALDE VETERİNERE BIRAKILAN 'LİMON' SAHİPLENİLMEYİ BEKLİYOR - Son Dakika
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