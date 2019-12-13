Yaralı kartalı yetkililere teslim ettiler - Son Dakika

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde yaralı olarak bulunan Kartalın, belediye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiği bildirildi.



Edinilen bilgiye göre, Çavdarhisar ilçesinde açık arazide yerde yaralı vaziyette yürüyemeyen Kartal'ı gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdiler. Belediye ekipleri yaralı kartalı bulunduğu yerden alıp karton kutu içesine koydular. Daha sonra Kütahya'dan gelen Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine yaralı Kartal teslim edildi. Yaralı kartalın tedavi edildikten sonra doğal ortamına bırakılacağı bildirildi. - KÜTAHYA