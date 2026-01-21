Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Ediliyor - Son Dakika
Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Ediliyor

21.01.2026 12:21
Yozgat'ta yaralı bulunan kızıl şahin, jandarma tarafından tedavi için koruma altına alındı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jandarma tarafından yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda yaralı ve bitkin halde kızıl şahin buldu.

Koruma altına alınan kızıl şahin, tedavi ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kızıl şahinin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Jandarma, Güncel, Yozgat, Doğa, Son Dakika

