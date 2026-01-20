Yaralı Kurt Rehabilitasyona Alındı - Son Dakika
Yaralı Kurt Rehabilitasyona Alındı

20.01.2026 22:09
Bitlis'te yaralı bulunan kurt, Tatvan Belediyesi veterinerleri tarafından tedavi ediliyor.

BİTLİS'te yaralı halde bulunan kurt, Tatvan Belediyesi'nde görevli veteriner hekimler tarafından alınarak, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Bitlis–Baykan kara yolu kenarında yaralı halde bulunan kurt, vatandaşların ihbarı üzerine Tatvan Belediyesi ekiplerince bulunduğu yerden alınarak ilçe merkezindeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Burada veteriner hekimler tarafından muayene edilen yabani hayvanın, araç çarpması sonucu yaralandığı ve soğuk hava nedeniyle hipotermi geçirdiği belirlendi.

Tatvan Belediyesi Veteriner Hekimi Sefer Durmuş, "Bitlis deresindeki Delikli Taş mevkisinde araç çarpması sonucu yaralanmış kurt ihbarı üzerine ekiplerimiz bölgeye gitti. Yaralı hayvanı alarak rehabilitasyon merkezimize getirdik. Yapılan sağlık kontrollerinde aç kaldığı ve soğuktan etkilendiği, bu nedenle hipotermi geçirdiği tespit edildi. Sıcak ortama aldığımız hayvana oksijen takviyesi yaptık ve beslenmesini sağladık. Tedavisi devam eden yabani hayvanı, ileri tetkik ve bakım için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Bölümü'ne göndereceğiz" dedi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

