Yaralı olarak bulunan baykuş ve leylek tedavi altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Yaralı olarak bulunan baykuş ve leylek tedavi altına alındı

26.07.2022 10:27
Yaralı olarak bulunan baykuş ve leylek tedavi altına alındı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan baykuş ve leylek tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal ortama bırakıldı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan baykuş ve leylek tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal ortama bırakıldı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yangınlara karşı ormanlık alanlarda yürüttüğü önleyici kolluk devriyesi esnasında Kavaklı Beldesi koruluğunda yaralı halde paçalı baykuş ile leylek buldu. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Timi tarafından koruma altına alınan paçalı baykuş ile leylek tedavileri için Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Tedavileri tamamlanan paçalı baykuş ile leylek doğal ortamlarına bırakıldı. - KIRKLARELİ

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde kadına yönelik şiddetle mücadelede 2 bin 340 erkeğe eğitim verildi Kırklareli'nde kadına yönelik şiddetle mücadelede 2 bin 340 erkeğe eğitim verildi Kırklareli'nde jandarmanın bulduğu yaralı baykuş ve leylek tedavi edildi Kırklareli'nde jandarmanın bulduğu yaralı baykuş ve leylek tedavi edildi
Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaralı olarak bulunan baykuş ve leylek tedavi altına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:11 Kene kabusuna karşı hamle! Türkiye'nin çeşitli illerinde yüz binlerce sülün doğaya salınacak
09:58 Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 1513 liraya çıkartıldı
09:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil TOGG'un fiyatıyla ilgili esprili yanıt
09:41 Fenerbahçe, Brezilyalı stoperi getiriyor! Akşama İstanbul'da olacak
09:39 Silikonlarını yenileten Seda Sayan, iddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı
09:31 Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı
09:25 Benzine 50 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
09:28 "Beni Cumhurbaşkanına şikayet ettiler" diyen AK Parti Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı görevinden istifa etti
09:18 İstanbul'da yakalanan sürücünün yakınları ceza kesmek isteyen polise soda şişesi fırlattı
09:16 Deprem uzmanından yapı stoku uyarısı: 4.6'lık deprem, 6.4'ün ayak sesi olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 10:28:57. #1.12#
SON DAKİKA: Yaralı olarak bulunan baykuş ve leylek tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement