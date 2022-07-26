Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yangınlara karşı ormanlık alanlarda yürüttüğü önleyici kolluk devriyesi esnasında Kavaklı Beldesi koruluğunda yaralı halde paçalı baykuş ile leylek buldu. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Timi tarafından koruma altına alınan paçalı baykuş ile leylek tedavileri için Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yaralı olarak bulunan baykuş ve leylek tedavi altına alındı - Son Dakika

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