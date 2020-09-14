Yaralı paçalı şahin hayvan hastanesinde tedaviye alındı - Son Dakika

Konya'da yaralı halde bulunan paçalı şahin tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Taşkent ilçesinde bir vatandaş tarafından uçamaz halde bulunan şahin, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü görevlileri, jandarmadan teslim aldığı bölgede nadir olarak görülen ve paçalı şahin olarak belirlenen yırtıcı kuşu, tedavi edilmek üzere Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü.

Şahinin tedavisinin tamamlanmasını müteakip doğal yaşam alanına tekrar salınacağı belirtildi.