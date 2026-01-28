Samsun'un Havza ilçesinde yaralı bulunan şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.
Havza Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihbar üzerine Ankara-Samsun kara yolu İnönü Mahallesi mevkisinde yaralı ve bitkin haldeki şahini bulunduğu yerden aldı.
Şahinin ilk incelemesinde kanadı, pençeleri ve vücudunda saçma izleri tespit edildi.
Yapılan tedavi ve bakımın ardından Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı Vezirköprü Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edilen şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Yaralı Şahin Doğaya Salınıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?