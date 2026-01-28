Yaralı Şahin Doğaya Salınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yaralı Şahin Doğaya Salınıyor

Yaralı Şahin Doğaya Salınıyor
28.01.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza'da yaralı bulunan şahin, tedavi sonrası doğaya salınmak üzere hazırlandı.

Samsun'un Havza ilçesinde yaralı bulunan şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Havza Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihbar üzerine Ankara-Samsun kara yolu İnönü Mahallesi mevkisinde yaralı ve bitkin haldeki şahini bulunduğu yerden aldı.

Şahinin ilk incelemesinde kanadı, pençeleri ve vücudunda saçma izleri tespit edildi.

Yapılan tedavi ve bakımın ardından Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı Vezirköprü Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edilen şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaralı Şahin Doğaya Salınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok

12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:59
ATM’ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:43:16. #7.11#
SON DAKİKA: Yaralı Şahin Doğaya Salınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.