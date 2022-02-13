Üye Girişi
Alınan önlemler işe yaramadı, yaramaz tosun yine durmadı - Son Dakika

Alınan önlemler işe yaramadı, yaramaz tosun yine durmadı

13.02.2022 11:20

Alınan önlemler işe yaramadı, yaramaz tosun yine durmadı Engelleri boynuzuyla aştı, yine çıktığı üst katta mahsur kaldı Balkondan inmek istemeyen tosun, tarakla tüyleri taranınca sakinleşti Kocaeli'de daha önce de birkaç kez bulunduğu ahırın üst katına çıkan "Kömür" isimli yaramaz tosun...

Alınan önlemler işe yaramadı, yaramaz tosun yine durmadı

Engelleri boynuzuyla aştı, yine çıktığı üst katta mahsur kaldı

Balkondan inmek istemeyen tosun, tarakla tüyleri taranınca sakinleşti

KOCAELİ - Kocaeli'de daha önce de birkaç kez bulunduğu ahırın üst katına çıkan "Kömür" isimli yaramaz tosun yine durmadı. Bir daha çıkmaması için konulan engelleri boynuzuyla aşan tosun, yine çıktığı üst katta mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerine de zorluk çıkaran yaramaz tosun, tarakla tüyleri taranınca sakinleşti.

Olay, Kartepe ilçesine bağlı Derbent Mahallesi Atıf Erçıkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce de ahırından kaçıp balkona çıkan Kömür isimli yaramaz tosun, yine aynı yere çıkıp mahsur kaldı. Merdivenlerin önüne, tosunun tekrar yukarı çıkmaması için sahibi İsmail Engin tarafından çeşitli engeller konulmuştu. Fakat yine yaramazlığı tutan Kömür, boynuzlarıyla tüm bariyerleri aşarak balkona çıktı. Tosun, daha önceki çıkışlarında olduğu gibi merdivenlerden geri inemeyerek çıktığı yerde yine mahsur kaldı.

Tarakla tüyleri taranınca sakinleşti

Tosununun yine balkonda olduğunu fark eden sahibi İsmail Engin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Vinçli itfaiye aracıyla indirilmeye çalışan tosun, ekiplere de zorluk çıkardı. Komşusundan aldığı tarakla tosunun tüylerini taramaya başlayan İsmail Engin, bu yöntemle hayvanın sakinleşmesini sağladı. Tosunun sakinleşmesi itfaiye ekiplerine de rahat bir nefes aldırdı. Sahibinin Kömür'ü taradığı sırada ekipler de tosunun gövdesini vinçle indirilmek üzere bağladı. Daha sonra kontrollü bir şekilde aşağıya indirilen Kömür, mahsur kaldığı yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.

"Üste çıkıp makinistlik yapmak istiyor"

Ne yaparsa yapsın Kömür'ün yukarı çıkma hevesinden bir türlü vazgeçmediğini söyleyen sahibi İsmail Engin, "Ne yaptıysam yine de boynuzlarıyla kırıp atıyor. Merdiven de geri inemiyor. İtfaiyeci arkadaşları da çok yordum, Allah razı olsun onlardan. İnmeye ikna olmadığı için mecbur taradım. Taranmak hoşuna gidiyor. Burası tarihi sinema binası. Herhalde üste çıkıp makinistlik yapmak istiyor" diye konuştu.

Tosunun ahırının tam karşısındaki evde yaşayan komşu İsmail Uzun ise "Kömür, yılbaşından bu yana yüksekleri sevdi. Her zaman yükseklere çıkıyor. Sahibi ne yaparsa yapsın kaçıyor. Sahibini her aradığımda 'Yine kaçtı mı?' diyor. Sürekli atraksiyon halindeyiz. Kömür'ümüz mahallenin gülü oldu" dedi.

Alınan önlemler işe yaramadı, yaramaz tosun yine durmadı
Alınan önlemler işe yaramadı, yaramaz tosun yine durmadı
Alınan önlemler işe yaramadı, yaramaz tosun yine durmadı
Alınan önlemler işe yaramadı, yaramaz tosun yine durmadı
Alınan önlemler işe yaramadı, yaramaz tosun yine durmadı
Alınan önlemler işe yaramadı, yaramaz tosun yine durmadı
Alınan önlemler işe yaramadı, yaramaz tosun yine durmadı
Alınan önlemler işe yaramadı, yaramaz tosun yine durmadı
Alınan önlemler işe yaramadı, yaramaz tosun yine durmadı
Alınan önlemler işe yaramadı, yaramaz tosun yine durmadı
Alınan önlemler işe yaramadı, yaramaz tosun yine durmadı
Alınan önlemler işe yaramadı, yaramaz tosun yine durmadı

YORUMLAR
500

İsmail Engin, Kocaeli, İtfaiye, Kömür, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alınan önlemler işe yaramadı, yaramaz tosun yine durmadı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:32 Maske Kimsin Sen'de maskelerin altından birbirinden ünlü isimler çıktı!
11:30 Süleyman Soylu: Anadolu coğrafyası üzerine oynanan bir oyun
11:28 Kızına yapılanlar sonrası öfkeden çılgına dönen anne, hırsıza parke taşıyla saldırdı
11:24 KDV indirimine uymayan marketlere idari para cezası uygulanacak!
11:22 Serdar'dan yürekleri paramparça eden sözler: Ağlarım ben şimdi
11:21 Fuhuş sırasında hamile kalan kadın, başına gelenleri anlattı
11:20 6 liderin buluşmasında kimsenin bilmediği 2023 seçimi detayı!
11:20 Muhalefet liderlerin 5 saat süren zirvesine yemekler damga vurdu!
11:19 Enes Ünal İspanya gol krallığına koşuyor!
11:19 Aleyna Tilki'nin mini bikinisi ve file çorapları hayranlarını ikiye böldü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 11:45:41. #1.12#
SON DAKİKA: Alınan önlemler işe yaramadı, yaramaz tosun yine durmadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement