Yardım derneğinden Manavgat Asayişine araç desteği - Son Dakika

Manavgat Asayişine Yardım ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 2021 model araç hibe edildi.

Manavgat Asayişine Yardım ve Sosyal Dayanışma Derneğinin, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe ettiği 2021 model araç İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası önünde yapılan törenle teslim alındı.

Araç teslim töreninde Manavgat Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç ve emniyet yetkilileri ile Manavgat Asayişine Yardım ve Sosyal Dayanışma Derneği başkanı Öner Özen, yönetim kurulu üyeleri Baykal Özden, Yüksel Şahin, Murat Çakmak ve Erhan Şenel hazır bulundu.

Manavgat Asayişine Yardım ve Sosyal Dayanışma Derneği başkanı Öner Özen, aracın hayırlı işlerde kullanılmasını temenni ederek anahtarını Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç'a teslim etti. - ANTALYA