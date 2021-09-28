Yardım talebinde bulunan yelkenli tekne marinaya yanaştırıldı - Son Dakika

Çanakkale Boğazı açıklarında yakıt azlığı nedeniyle yardım talebinde bulunan yelkenli tekne emniyetle Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı açıklarında yakıt azlığı nedeniyle yardım talebinde bulunan ve içerisinde 2 kişi olan 11 metre boyundaki 'Hanse 388' isimli yelkenli tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' botuyla yedeklenerek Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)