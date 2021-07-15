Yardımına ambulans helikopter yetişti - Son Dakika

Yardımına ambulans helikopter yetişti

Samsun'da bağırsak tıkanması sonucu hastanelik olan yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti.

Samsun'da bağırsak tıkanması sonucu hastanelik olan yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ladik ilçesinde ikamet eden 78 yaşındaki Recep G., karnındaki sancı sonucu Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bağırsak tıkanması teşhisi konulan Recep G.'nin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter Ladik ilçesine giderek yaşlı adamı alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkini sağladı. - SAMSUN

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