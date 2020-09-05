Yardımlar yüz güldürüyor - Son Dakika

Yardımlar yüz güldürüyor

İlkadım Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamlarına umut olan eşya yardımlarına ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

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İlkadım Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamlarına umut olan eşya yardımlarına ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

İlkadım ilçesinde ihtiyaç sahiplerinin yardım eli olan Kadın Koordinasyon Merkezi sürdürdüğü ikinci el eşya toplama ve bunları ihtiyaç sahipleriyle buluşturma noktasında bu seferki adresi Kadifekale Mahallesi'nde ikamet eden aile oldu. İhtiyaç sahibi aileye; yatak, elbise dolabı, halı, perde, koltuk takımı vererek veren el ile alan eli buluşturan İlkadım Belediyesi, 450 günde 250 haneye ikinci el eşya yardımı yaptı.

Her yıl yüzlerce aileye katkı sağlayan bu hizmet, yardımseverlerin yaptığı bağışlarla daha çok kişiye ulaşıyor. Yatak, çekyat, koltuk, halı, ocak, fırın, masa, sandalye ve soba gibi eşyalardan; buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli süpürge gibi beyaz eşyaya kadar tüm bağışlar görevli belediye personeli tarafından uygunluğu onaylandıktan sonra vatandaşların adreslerinden ücretsiz olarak teslim alınıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ise Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurularını yapıyor, ardından görevli personel tarafından durumları incelenip onaylanıyor. Sonrasında da titizlikle tasnif edilip hazır hale getirilen eşyalar, randevu sistemiyle ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılıyor.

"Yardım etmek bir telefon kadar yakın"

İhtiyaç sahiplerine bir yardım eli uzatmak isteyen vatandaşlar, hiç kullanılmamış sıfır eşyalar da bağışlayabiliyorlar. Yıpranmamış, kırılmamış, temiz ve kullanılabilir halde olan; tadilat ve tamirata ihtiyaç duyulmayan ikinci el eşyalarını ihtiyaç sahiplerine bağışlamak isteyenler, İlkadım Belediyesi'nin 444 55 01 numaralı Çağrı Merkezi'nden 1055-56 dahili hattını arayarak iletişime geçebiliyor.

"Sizin önemsemediğiniz eşyalar başkaları için önem taşıyor"

Kullanmadıkları eşyaları ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere İlkadım Belediyesi ile iletişim kurmaya davet eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze bağlı Kadın Koordinasyon Merkezimiz, kurulduğu günden bu yana sosyal belediyecilik anlamında önemli çalışmalara imza atıyor. 2. El eşya yardımları da bu çalışmalardan yalnızca biri. Gerçek anlamda bir ihtiyaç sahibine ulaşmak kadar güzel bir hizmet yoktur. Sizin önemsemediğiniz bir eşya başka biri için hayati önem taşıyor olabilir. Bunu göz ardı etmeyen tüm vatandaşlarımızı ikinci el yardımlara destek vermeye davet ediyorum. Tüm ilçe sakinlerimizin bu destek çağrısını dalga dalga yayılan bir iyilik hareketine çevireceğinden şüphem yoktur. Çünkü paylaşmak bu toprakların genlerinde ve geleneklerinde vardır. Kullanmadıkları yada atıl bekleyen eşyalarını vererek ihtiyaç sahibi ailelerimizin yüzlerini güldüren bununla birlikte ekonomimize de katkı sunan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi. - SAMSUN

İlkadım Belediyesi, İlkadım, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 15:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yardımlar yüz güldürüyor - Son Dakika

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