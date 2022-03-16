Yargı 25. Bölüm Fragman - Son Dakika
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Yargı 25. Bölüm Fragman

16.03.2022 10:43

Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır.

Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır. Bir müvekkiliyle ilgili yine illegal yoldan bilgi alabilmek için savcı Ilgaz'ın karşısına çıkar. Ancak Ilgaz'ın, Ceylin'in tam aksine, mesleki etik konusunda katı kuralları vardır, bu yüzden de kariyerinde çok başarılı ve sözü dinlenen bir savcıdır.

Ilgaz kardeşi Çınar'ın katil olmakla suçlandığı bir cinayet vakasıyla karşılaşınca; ilk defa kendi kurallarını yıkar. Ceylin'den kardeşini savunmasını ister. Bu noktadan sonra işler ikisinin de tahmin edemeyeceği bir yola girer. Ilgaz ve Ceylin; Çınar'ın aklanması için çalışırken, kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde ulacaklardır.

Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

İdari Yapımcı: Suzan Güverte

Yönetmen: Ali Bilgin

2. Yönetmen: Beste Sultan Kasapoğulları

Senaryo: Sema Ergenekon

Müzik: Toygar Işıklı

OYUNCULAR

Ceylin: Pınar Deniz

Ilgaz: Kaan Urgancıoğlu

Metin: Hüseyin Avni Danyal

Eren: Uğur Arslan

İnci: Ece Yüksel

Engin: Onur Durmaz

Yekta: Uğur Polat

Pars: Mehmet Yılmaz Ak

Çınar: Arda Anarat

Defne: Beren Nur Karadiş

Gül: Zeyno Eracar

Parla: Zeynep Atılgan

Aylin: Pınar Çağlar Gençtürk

Zafer: Ali Seçkiner Alıcı

Makbule: Özlem Çakar

Osman: Onur Özaydın

Neva: Başak Gümülcinelioğlu

#Yargı

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Cinayet, Savcı, Çınar, Yargı, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Yargı 25. Bölüm Fragman - Son Dakika


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